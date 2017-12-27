Он рассказал о том, какие документальные фильмы будут снимать в ближайшее время.

Министр культуры и информации Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о том, какие документальные фильмы планируется снять в ближайшее время.

"Заканчиваем документальный фильм про Алаш Орду. Почему мы всегда акцентируем деятельность на документальных фильмах? Чтобы собрать материал на художественные фильмы. У нас фильмов про композиторов не было, мы наконец-то про Амре Кашаубаева сняли", — сказал Мухамедиулы в ходе презентации законопроекта о кинематографии.

Также снимается документальный фильм про Магжана Жумабаева, про оралманов, а также другие кинопроекты, связанные с историей казахского народа.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан