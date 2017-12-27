Нигматулин сделал замечание вице-министру информации Ажибаеву

Как-то ответ ваш такой несмелый, так и в работе, по-моему, вы, - Нигматулин.

Депутаты Мажилиса Парламента РК предложили ввести ограничения в телевизионном эфире на новости, содержащие жестокие и кровавые сцены, передает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании палаты при обсуждении в первом чтении проекта закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» между мажилисменами и представителями Министерства информации и коммуникаций РК возник спор о защите детей от негативной информации в новостях.

Как отметил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, необходимо законодательно предусмотреть ограничение на трансляцию новостей, содержащих жестокие и кровавые сцены, только после 22.00. На этот счет вице-министр информации и коммуникаций РК Алан Ажибаев пояснил, что данное предложение «преждевременно», потому что это ограничит действия журналистов.

«К сожалению, бывает, что показывают, скажем так, не очень хорошие ситуации, которые происходят в мире. Но при этом хочется отметить, что журналисты руководствуются этическими нормами, у нас есть Кодекс этики журналистов. Журналисты пытаются руководствоваться этим Кодексом и не показывать кровавые сцены или, по крайней мере, это ретушировать», - сказал А. Ажибаев.

Но Н. Нигматулин заметил, что «Кодекс не является законом».

«Кодекс не является законом. Вопрос был задан, как вы относитесь к тому, чтобы законодательно эту норму закрепить? И, что касается вечерних новостей, вечерние новости выходят крайние в 21.00, но у вас потом идут повторы, в том числе и после обозначенного времени, после 22.00. Законодательное закрепление, ваше отношение», - пояснил спикер палаты.

«Мы все-таки считаем, что это несколько преждевременно в силу того, что происходит в мире. К сожалению, происходят террористические атаки, их показывают в эфире. Это тяжело ограничить в новостных сюжетах. Мы постараемся отработать это в рабочих группах, но считаем, что это немного ограничивает действия журналистов в том, чтобы показывать не столь хорошие моменты в эфире», - ответил замглавы ведомства.

Руководитель Мажилиса посоветовал, тем не менее, министерству эти вопросы «отрабатывать с журналистами».

«Все правильно, мы тоже за то, чтобы не ограничивать. Речь не идет об ограничении, я бы думал, что была бы полной речь вице-министра министерства, которое уполномочено в этом вопросе, не только справочно нам рассказывать о чем известно депутатам о том, что существует Кодекс этики журналиста, о том что и вы берете на себя большую ответственность. Мы не меняем законодательство, оставляем все это, идем навстречу. Депутаты понимают, что нельзя ограничивать действия журналистов», - сказал он.

«Действительно, вы правы, формат происходящих событий террористических, вы же не можете вырезать. Но есть этические нормы, которые вы должны отрабатывать с журналистами. Если бы вы свое выступление завершили: «И мы в том числе берем на себя обязательства, что мы будем работать с нашими коллегами, по полному исполнению этого Кодекса». Вот тогда бы мы поняли. А то как-то ответ ваш такой несмелый, так и в работе, по-моему, вы», - высказал недовольство Н. Нигматулин.

В ответ А. Ажибаев пообещал «отработать» этот момент с журналистами.

«Если позволите, мы отработаем вместе с журналистами и постараемся сделать все возможное, чтобы неприятные моменты в нашем эфире по крайней мере ретушировались», - заверил он.

«Вот, другое дело. Речь не мальчика, но мужа», - подчеркнул спикер Мажилиса.

Ксения Давыдова, Астана