Нигматулин подвел итоги работы Мажилиса в 2017 году

Новый год депутаты мажилиса начнут с выездов в регионы, где в период с 3 по 12 января проведут встречи с избирателями.

Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин подвел итоги деятельности мажилисменов в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

Н.Нигматулин также сообщил, что новый год депутаты мажилиса начнут с выездов в регионы, где в период с 3 по 12 января проведут встречи с избирателями.

Как подчеркнул спикер мажилиса, в ходе этого важного политического мероприятия депутаты расскажут населению о своей законотворческой деятельности за прошедший период, а также о ходе реализации госпрограмм «Рухани жаңғыру», «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер».

- Приоритеты законодательной деятельности парламента были заданы президентом страны Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии в сентябре нынешнего года. Нами с начала этой сессии принято в работу 80 законопроектов, из которых 42 рассмотрено и одобрено, - отметил Н.Нигматулин.

Спикер мажилиса также подчеркнул, что в нынешней сессии самими депутатами разработано 12 инициативных законопроектов, а из принятых парламентом законодательных актов на сегодняшний день 27 уже подписаны Главой государства и обрели силу закона.

- Вы видите, уважаемые депутаты, мы набрали очень хороший темп работы. Его необходимо сохранить и в наступающем 2018 году, - подчеркнул Н.Нигматулин.

Среди одобренных в текущую сессию мажилисом председатель палаты отметил закон «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», Налоговый кодекс, Кодекс о таможенном регулировании, а также поправки в некоторые конституционные законы Казахстана, в КоАП, законодательные новшества по вопросам информации и коммуникаций, проект Кодекса «О недрах и недропользовании».

- Законодательная деятельность депутатского корпуса мажилиса парламента, как всегда, направлена на решение наиболее актуальных и насущных вопросов развития нашей страны, - резюмировал Н.Нигматулин, поблагодарив всех депутатов за слаженную работу.