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Избран новый зампредседателя Федерации профсоюзов РК

 

Новым заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан избран Ерлан Саиров, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Об этом стало известно на заседании Исполнительного комитета Федерации профсоюзов РК, где были рассмотрены организационные вопросы. В ходе мероприятия были также избраны председатели территориальных объединений профсоюзов четырех областей. В рамках внутренней ротации кадров Е.Саиров избран заместителем председателя федерации.

Ерлан Бияхметович Саиров, 1970 года рождения, уроженец Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, научным руководителем Общественного фонда «Институт культурного развития». Работал советником председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

 

27 декабря 2017, 12:06
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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