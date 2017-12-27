В Алматы утвердили ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников

Прежнее решение от 11 марта 2016 года утратило силу.

Маслихат Алматы своим решением от 30 ноября 2017 года утвердил ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников по городу Алматы, сообщает Zakon.kz.

Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 декабря).