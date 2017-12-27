Кредитный портфель дочерних российских банков в РК за ноябрь 2017 года

Ссудный портфель БВУ РК на конец ноября 2017 года составил 13,7 трлн тг, что на 13,0% (2,0 трлн тг) меньше, чем в конце ноября прошлого года. За месяц объем кредитов БВУ РК уменьшился на 1,2% (163,8 млрд тг).

Совокупный объем четырех российских дочерних банков на рынке РК при этом увеличился за год на 25,4% (323,0 млрд тг), до 1,6 трлн тг. Рост за ноябрь составил 2,1% (33,4 млрд тг).

Совокупная доля казахстанских «дочек» российских банков за год выросла с 8,1% до 11,7%. Месяцем ранее - 11,3%.

Самый крупный российский банк на рынке РК - Сбербанк, по объему ссудного портфеля занимает 4 место среди БВУ РК. За год, к концу ноября 2017 года объем ссудного портфеля Сбербанка увеличился на 19,6% (186,2 млрд тг), до 1,1 трлн тг. Рост за месяц составил 3,2% (34,8 млрд тг). Доля просрочки свыше 90 дней за год уменьшилась с 10,7% до 6,7%. Месяцем ранее - 9,6%.

Второй крупнейший российский банк представленный в РК - Альфа-Банк. Объем ссудного портфеля за год вырос на 49,5% (65,5 млрд тг) и составил 197,9 млрд тг. Качество кредитного портфеля при этом ухудшилось, доля просрочки свыше 90 дней за год выросла с 8,3% до 8,9%.

Хоум Кредит Банк показал самый высокий рост объема ссудного портфеля среди российских банков в РК - на 62,3% (69,4 млрд тг), до 180,8 млрд тг. По доле просроченных кредитов свыше 90 дней Хоум Кредит, также показывает лучший результат - 3,4%. Годом ранее - 5,3%, месяцем ранее - 3,7%.

Ссудный портфель Банка ВТБ за год вырос лишь на 2,5% (1,9 млрд тг), до 77,4 млрд тг. Доля просроченных кредитов свыше 90 дней за год сократилось на 5,4 п.п., до 13,7%. Месяц ранее - 13,9%.