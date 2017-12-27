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Новый Veloster полностью покрыли светодиодами

27 декабря 2017, 12:26

Полноценная премьера машины состоится в январе на Североамериканском автосалоне в Детройте.

Компания Hyundai опубликовала ролик рождественской тематики, в котором демонстрируется новый Veloster. Кузов автомобиля превратили в сплошной светодиодный экран, работающий в такт музыке.

В видео показаны профиль и, на короткое время, лицевая часть и корма модели второго поколения. При этом в прошлом месяце мы уже видели официальные фотографии нового «Велостера» в красочной маскировке.

Полноценная премьера машины состоится в январе на Североамериканском автосалоне в Детройте. Как ожидается, «асимметричное купе» сохранит 1,6-литровый 200-сильный турбомотор, а также получит 2,0-литровый 162-сильный атмосферник от Elantra GT и 2,0-литровую 275-сильную турбочетверку от хот-хетча i30 N. В России новинка, скорее всего, не появится.

Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai
Via cartimes


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