Новый Veloster полностью покрыли светодиодами
Полноценная премьера машины состоится в январе на Североамериканском автосалоне в Детройте.
Компания Hyundai опубликовала ролик рождественской тематики, в котором демонстрируется новый Veloster. Кузов автомобиля превратили в сплошной светодиодный экран, работающий в такт музыке.
В видео показаны профиль и, на короткое время, лицевая часть и корма модели второго поколения. При этом в прошлом месяце мы уже видели официальные фотографии нового «Велостера» в красочной маскировке.
Полноценная премьера машины состоится в январе на Североамериканском автосалоне в Детройте. Как ожидается, «асимметричное купе» сохранит 1,6-литровый 200-сильный турбомотор, а также получит 2,0-литровый 162-сильный атмосферник от Elantra GT и 2,0-литровую 275-сильную турбочетверку от хот-хетча i30 N. В России новинка, скорее всего, не появится.
Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai
Via cartimes
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