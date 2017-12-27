Житель Астаны заминировал старый ж/д вокзал столицы
Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
27 декабря в около 01.00 часов ночи на пульт «112» поступило телефонное сообщение от неизвестного абонента о том, что в здании старого железнодорожного вокзала города Астана заложено взрывное устройство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.
На место происшествия незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования.
Было выставлено оцепление, с территории ж/д вокзала было эвакуировано около 150 человек, из них 50 работников железнодорожного вокзала и 100 пассажиров.
В ходе осмотра взрывное устройство не обнаружено.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 64-летний мужчина. Им оказался ранее судимый житель г. Астана.
В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
Вокзал работал в штатном режиме, задержки поездов не было.
Транспортная полиция напоминает, что статья 273 Уголовного кодекса РК заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до 6 (шести) лет.
Фото с сайта yandex.ru
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