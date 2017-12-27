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Житель Астаны заминировал старый ж/д вокзал столицы

27 декабря 2017, 12:28

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

27 декабря в около 01.00 часов ночи на пульт «112» поступило телефонное сообщение от неизвестного абонента о том, что в здании старого железнодорожного вокзала города Астана заложено взрывное устройство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

На место происшествия незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования.

Было выставлено оцепление, с территории ж/д вокзала было эвакуировано около 150 человек, из них 50 работников железнодорожного вокзала и 100 пассажиров.

В ходе осмотра взрывное устройство не обнаружено.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 64-летний мужчина. Им оказался ранее судимый житель г. Астана.

В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.

Вокзал работал в штатном режиме, задержки поездов не было.

Транспортная полиция напоминает, что статья 273 Уголовного кодекса РК заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до 6 (шести) лет.

Фото с сайта yandex.ru


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