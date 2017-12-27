Кыргызстанцы вышли на митинг из-за собаки в национальном головном уборе

В зверином дефиле участвовали собаки в национальных костюмах и из других стран, но эти костюмы возмущения у активистов не вызвали.

В Бишкеке представители нескольких общественных организаций требуют оштрафовать организатора модного показа одежды для собак. Там на одного из питомцев надели ак-калпак, национальный киргизский убор, и многие в стране посчитали это оскорблением национального символа, передает "Настоящее время".

Алмазбек Жазыбаев – председатель общественного объединения "Совет молодежи киргизского народа". Он бросил все свое хозяйство и срочно приехал в Бишкек на митинг, который организовали возмущенные граждане.

"Я приехал из села в спешке. Интернета там нет. Но про это все говорят. Эта история очень расстроила нас, у меня болит сердце за ак-калпак! – жалуется он. – Это – то, что осталось нам от предков. Это святое! Это то, что мы носим на голове и никогда не кладем на пол. А сейчас ак-калпаки даже в бани и сауны носят", - посетовал он.

Возмущение Алмаза вызвал скандал на одном из модных показов в Бишкеке. Дизайнер надел киргизский национальный головной убор на собаку, которая участвовала в шоу.

Организаторам показа идея показалась забавной. А вот активисты ничего смешного в этом не увидели. Ак-калпак на голове собаки они посчитали оскорблением киргизского народа и даже попыткой разжигания межнациональной розни. Алмаз и его соратники уже наняли адвоката и собираются писать обращения к президенту, премьеру и в парламент: ждут извинений от организаторов модного показа собачьих нарядов и считают, что они должны заплатить штраф.

"Собака не имеет национальности. Она – наш друг, но надеть ак-калпак на собаку – значит унизить достоинство человека! – настаивает общественный деятель и юрист Роман Ремнев. – Это святая одежда для киргизского народа. И взять и надеть святой символ на собаку значит унизить этот символ", - сказал Алмаз.

В зверином дефиле участвовали собаки в национальных костюмах и из других стран, но эти костюмы возмущения у активистов не вызвали.

Фото: facebook.