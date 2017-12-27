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Нигматулин: 2017 год – год эпохальных побед Нурсултана Назарбаева

27 декабря 2017, 12:33

"В этом году Елбасы инициировал процесс политической модернизации через поистине беспрецедентную по своей значимости конституционную реформу", - напомнил спикер мажилиса.

На пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин отметил основные вехи 2017 года, передает Zakon.kz.

- Что касается уходящего 2017 года, то для казахстанцев, он останется в памяти как год больших свершений, как еще один год эпохальных побед Нурсултана Назарбаева. В этом году Елбасы инициировал процесс политической модернизации через поистине беспрецедентную по своей значимости конституционную реформу. И нами были рассмотрены и приняты законы, направленные на реализацию данной реформы, - подчеркнул Н.Нигматулин.

По словам спикера мажилиса, свидетельством громадного международного авторитета Президента нашей страны стали членство Казахстана в СБ ООН, проведение в Астане Всемирной выставки «ЭКСПО-2017», саммитов ШОС и ОИС, Астанинский процесс по мирному урегулированию сирийского конфликта.

При этом Н.Нигматулин выразил уверенность, что в 2018 году благодаря конструктивной и эффективной работе всех фракций и депутатов мажилис обеспечит планомерную и качественную законодательную поддержку стратегического курса Главы государства.


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