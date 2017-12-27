Россиянке вернули семерых детей, изъятых из-за косички сына

По данным уполномоченного по правам ребенка в регионе, дети "чувствуют себя нормально, так как вернулись в привычную обстановку".

Семеро детей, которые были изъяты у приемной матери, жительницы села Боград в Хакасии Любови Лицегевич, возвращены в семью. Об этом в среду сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ауль.

"Дети все дома", - сказала она. В аппарате уполномоченного уточнили, что дети "чувствуют себя нормально, так как вернулись в привычную обстановку".

Суд Боградского района Хакасии на прошлой неделе отменил решение муниципальных властей об изъятии у Лицегевич семерых приемных детей. Ранее комиссия по делам несовершеннолетних решила забрать детей, так как приемная мать якобы нарушает гендерное развитие пятилетнего мальчика, отрастив ему длинные волосы. Руководитель региона Виктор Зимин взял ситуацию на личный контроль и дал поручение Министерству образования и науки республики, детскому омбудсмену и органам опеки Боградского района разобраться в ней на месте.

21 декабря уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова высказала сомнение в правомерности действий органов опеки в отношении Лицегевич, назвав решение об изъятии приемных детей из семьи женщины "легкомысленным и быстрым". Законность решения проверяют представители детского омбудсмена в РФ совместно с региональными коллегами. Проверки также организовали управление Следственного комитета по Хакасии и республиканская прокуратура.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС.