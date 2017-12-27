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Достижения года: В этом году спортсмены ЮКО завоевали 1454 медалей

27 декабря 2017, 13:10

По итогам 2017 года, количество людей систематически занимающихся физической культурой и спортом составило более 767,8 тыс. человек.

Спортсмены Южно-Казахстанской области успешно завершили 2017 год. Приняв участие в различных чемпионатах и первенствах РК, они завоевали 400 золотых, 396 серебряных и 383 бронзовых медалей, а на чемпионатах Азии – 78 золотых, 53 серебряных и 42 бронзовых медалей. Кроме того, на чемпионатах мира завоевано 34 золотых, 21 серебряная и 37 бронзовых медалей. Таким образом, в этом году южноказахстанские спортсмены завоевали 1454 медалей, передает пресс-служба акима ЮКО.

«Все наши достижения благодаря вниманию и поддержке, оказываемой Главой государства развитию спорта», - отмечают представители областного управления физической культуры и спорта.

По словам специалистов, в области развивается 63 вида спорта. В текущем году подготовлено 8 Заслуженных мастеров спорта РК, 34 мастеров спорта международного класса, 173 мастеров спорта Республики Казахстан и 794 кандидатов в мастера спорта.

Наряду с этим, в уходящем году, в целях развития массового спорта было проведено 4614 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 541 тыс. человек, из них в сельской местности более 332 тыс. человек приняли участие в 2884 мероприятий.

По итогам 2017 года, количество людей систематически занимающихся физической культурой и спортом составило более 767,8 тыс. человек, что составляет 26,3 процентов от населения области всех возрастов.

Кроме того, в 30-м туре Премьер-лиги «Ордабасы» впервые в своей истории став бронзовым призером чемпионата, получил возможность выступить в следующем году в Лиге Европы.


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