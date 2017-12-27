В ЕНПФ прокомментировали возврат 10 млрд тенге от компаний-банкротов

В ЕНПФ пояснили, как будут возвращать 10 млрд тенге, которые задолжали 4 ликвидированные компании, сообщает МИА «Казинформ».

Юристы ЕНПФ надеются взыскать средства, которые задолжали ликвидированные компании-должники. Об этом сообщили топ-менеджеры ЕНПФ на отчетной пресс-конференции.

«По ликвидированным предприятиям сумма задолженности в соответствии с законодательством списана. То есть, по 10 млрд тенге созданы провизии от потерь. Это 4 компании. В отношении руководителей и акционеров компаний рассматривается возможность о привлечении к уголовной ответственности. В гражданском порядке мы исчерпали все возможные варианты взыскания задолженности, будем надеяться на результат в рамках уголовного преследования»,- пояснил директор юридического департамента ЕНПФ Назым Бактыбаев.

В течение года фонду были переданы еще 2 проблемных эмитента (ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» и АО «Атамекен-Агро»), допустивших просроченные платежи, для проведения работы по возврату задолженности. В результате претензионно-исковой работы, проводимой ЕНПФ, АО «Атамекен-Агро» было осуществлено погашение текущей задолженности в полном объеме (287,8 млн тенге), а ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» погасило задолженность по купонному вознаграждению и пене в размере 252,5 млн тенге. Взыскание суммы основного долга с данного эмитента осуществляется в судебном порядке.

25 октября 2017 года Национальный банк РК осуществил продажу облигаций Samarco Mineracao SA в полном объеме, в связи с чем эмитент выбыл из категории проблемных.

«По закону доверительным управляющим является Нацбанк, который самостоятельно проводит операции с финансовыми инструментами. Продажа инструмента осуществлена по рыночной стоимости. Ранее по нему были созданы провизии, соответственно поступления от реализации актива были отражены в доходах, распределенных на счета вкладчиков»,- прокомментировал Назым Бактыбаев.

Кроме того, есть вопросы по возврату собственных активов ЕНПФ.

«Это «Дельта банк», «Казинвестбанк», «Бузгул аурум». «Казинвестбанк» должен сумму 6,4 млрд тенге, «Дельта банк»- порядка 9,3 млрд тенге, «Бузгул аурум»- более 5 млрд тенге. В отношении «Дельта банка» Нацбанком принято решение об отзыве лицензии, пойдет он по пути либо ликвидации, либо передачи активов, неизвестно. По «Казинвестбанку» идут процедуры ликвидации, но вопрос был обжалован акционерами банка, окончательное решение еще не принято. По делу «Бузгул аурум» идет суд, всю информацию можно будет получить в ходе освещения суда, до его решения не можем комментировать»,- подчеркнул Назым Бактыбаев.

На начало 2017 года ЕНПФ проводил работу с 21 проблемным эмитентом, полученным в процессе объединения пенсионных активов от негосударственных накопительных пенсионных фондов. Задолженность по номинальной стоимости ценных бумаг этих компаний составляла 40,5 млрд. тенге.

По состоянию на 1 декабря 2017 года общая сумма задолженности по 21 проблемному эмитенту (с учетом продажи облигаций Samarco Mineracao SA и погашения задолженности АО «Атемекен-Агро») составляет 44,86 млрд. тенге по номинальной стоимости.

«В целях проведения проверки и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в неисполнении обязательств по пенсионным активам фондом направлены обращения в правоохранительные органы в отношении 20 эмитентов. В настоящее время возбуждены уголовные производства в отношении 5 эмитентов - АО «Астана-Недвижимость», АО «Имсталькон», АО «РОСА», ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2», проводятся следственные мероприятия. Фондом осуществляется дальнейшее взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам проведения проверки деятельности и последующего возбуждения уголовных дел в отношении остальных эмитентов»,- рассказал управляющий директор ЕНПФ Маулен Утегулов.

Фото: Уральской недели