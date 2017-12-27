Первоклассник разрыдался из-за начала каникул

Ребенка расстроило, что каникулы оторвут его от уроков.

В Сети опубликовали видео, на котором первоклассник из Краснодара разрыдался из-за окончания четверти, передает Zakon.kz.

Запись выложил в Facebook отец ребенка Андрей Трегубов.

На видео отец поздравил сына с началом зимних каникул. Но реакция мальчика была неожиданной - он расплакался, потому что не сможет ходить на уроки и видеться с любимой учительницей.

Фото: kp.ru.