Первоклассник разрыдался из-за начала каникул
Ребенка расстроило, что каникулы оторвут его от уроков.
В Сети опубликовали видео, на котором первоклассник из Краснодара разрыдался из-за окончания четверти, передает Zakon.kz.
Запись выложил в Facebook отец ребенка Андрей Трегубов.
На видео отец поздравил сына с началом зимних каникул. Но реакция мальчика была неожиданной - он расплакался, потому что не сможет ходить на уроки и видеться с любимой учительницей.
Фото: kp.ru.
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