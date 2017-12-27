На фабрике в Москве открыли стрельбу и захватили заложников
Один человек погиб.
Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где неизвестный открыл стрельбу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция оцепила район происшествия.
Ранее в пресс-службе ГУМВД по столице сообщили, что полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате которой погиб один человек. Речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами.
Фото: Fotolia / Alexandr Blinov.
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