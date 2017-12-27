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Бекшин: 14% пищевой продукции не соответствует маркировке

27 декабря 2017, 13:50

Основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую продукцию (сгущенное молоко, сливочное масло, мягкие сыры, майонез).

14% пищевой продукции не соответствует показателям, заявленным на маркировке продукции. Причем, по словам председателя Комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина, основное количество фальсифицируемой продукции приходится на молочную и масложировую продукцию, передает корреспондент Zakon.kz.

«Проводится работа по выявлению фальсифицированной продукции. Мониторинг показал, что 14 % обращаемой пищевой продукции, это факты обмана потребителя, введение его в заблуждение, несоответствия по показателям заявленной на маркировке продукции», - сказал он.

Бекшин также уточнил, что основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую продукцию (сгущенное молоко, сливочное масло, мягкие сыры, майонез), где под видом натуральных молочных продуктов указанных в наименованиях продукции, реализуются продукты, с содержанием немолочного жира (растительного жира), не заявленной на этикетке.

«Так, из исследованных 493 проб молочной и масложировой продукции фальсифицированной признаны 142 или 29%. В основном это производители Российской Федерации - 61%, в среднем 15% приходится на Республику Беларусь, Украину, Францию и Кыргызстан. В целях контроля за содержанием по определению остаточных количеств антибиотиков исследовано более 2600 проб мясных консервов, колбасных изделий, птицеводческой продукции, молочных продуктов, из них в 11-ти пробах выявлено превышение содержания антибиотиков левомецитиновой и тетрациклиновой группы», - рассказал Бекшин.

Татьяна Ковалева, Астана


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