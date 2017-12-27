Старейший Alfa Romeo пустят с молотка

«Сотбис» не установил начальную цену Alfa Romeo G1, но поскольку это единственный из известных сохранившихся экземпляров, эксперты полагают, что он может уйти за 1,5 миллиона долларов.

На торгах аукционного дома RM Sotheby's, которые пройдут в Финиксе (Аризона, США) 18-19 января 2018 года, будет выставлен старейший автомобиль Alfa Romeo. Это G1 1921 года – первая модель бренда, пришедшего на смену оригинальной марке A.L.F.A.

Alfa Romeo G1, нацеленный на конкуренцию с Rolls-Royce, выпускался в кузовах «лимузин» и «торпедо» и оснащался 6,3-литровой рядной шестеркой, в разработке которой, как гласит история, принимал участие сам Энцо Феррари. Самый большой мотор в истории «Альфы» выдавал 70 л.с. и 293 Нм и в сочетании с четырехступенчатой трансмиссией позволял развить максимальную скорость в 138 км/ч. Всего было построено 52 экземпляра G1, включая два прототипа. Для послевоенной Италии машина оказалась слишком дорогой, поэтому весь тираж экспортировали в Австралию (по другим данным, часть ушла в Южную Америку).

К настоящему времени сохранился только один экземпляр, и он обладает незаурядной биографией. Изначально машина принадлежала бизнесмену из Квинсленда. Через какое-то время он обанкротился и спрятал автомобиль от кредиторов на ферме в Аутбэке – большой и практически незаселенной внутренней территории Австралии. Так «Альфа» простояла около 25 лет, пока в конце сороковых ее не обнаружили и не приспособили к делу рабочие. Затем G1 был сломан и его двигатель подключили к водяному насосу, но в 1964-м энтузиасты начали восстанавливать машину. Росс Флевелл-Смит раздобыл еще один G1 на запчасти и изготовил новый кузов с помощью сотрудника исторического музея Alfa Romeo. Возрожденная машина по-прежнему выдавала заявленную производителем максималку и удостоилась ряда наград. В 1995-м ее купил арт-дилер Джулиан Стерлинг, заказавший полную реставрацию. Позже она сменила еще нескольких владельцев.

«Сотбис» не установил начальную цену Alfa Romeo G1, но поскольку это единственный из известных сохранившихся экземпляров, эксперты полагают, что он может уйти за 1,5 миллиона долларов.

Текст: Александр Орехов

Фото: rmsothebys.com

Via cartimes