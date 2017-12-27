В Актау прошел творческий вечер акына Светкали Нуржана

Сейчас идет подготовительная работа для постановки на сцене поэмы Нуржана Светкали «Хан кегі».

В Актау в рамках программы «Рухани жаңғыру» по инициативе акима Мангистауской области Ералы Тогжанова прошел торжественный вечер, посвященный творчеству акына Светкали Нуржана, обладателя ордена «Курмет», медали «Ерен еңбегі үшін». Мероприятие приурочено к 55 летнему юбилею акына, передает пресс-служба акима Мангистауской области.

В праздновании приняли участие акыны, поэты, писатели и другая казахская творческая интеллигенция. Специально для участия в творческом вечере приехали писатель Анес Сарай, драматург Иранбек Оразбаев, акын ОнайгульТуржан, лауреат премии Т. Айбергенова ГүлнарСалыкбаева, акын ЖанатАймухамбет, певицы Гулмира Сарина и Айгул Косанова, акын Елена Абдикалыкова.

Ведущими стали акын Жанат Аймухамбети победитель международного фкстиваля «Шабыт», акын-журналист Ербол Алшынбай. Во время творческого вечера акын читал свои новые произведения, известные певцы исполняли песни на стихи Светкали Нуржана.

Выступая на мероприятии, аким области Ералы Тугжанов сказал: «Очевидно, что поэзия Нуржана Светкали является незаменимым инструментом в реализации программы «Рухани жаңғыру». Необходимо выпустить полную коллекцию произведений акына в рамках этой программы. Для нас большая честь принять участие в издании книг Светкали Нуржана. Также в следующем году, в рамках празднования 20-летия Астаны, мы должны провести вечер поэта в столице. Работа в этом направлении началась. Сейчас идет подготовительная работа для постановки на сцене поэмы Нуржана Светкали «Хан кегі». В феврале 2018 года состоится премьера спектакля».

Этот творческий вечер был первым за последние 20 лет творческой деятельности поэта Светкали Нуржана.