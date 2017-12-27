Запретить ввоз детских игрушек под режимом условного выпуска предлагает Бекшин

Теперь игрушки на таможенных постах будут пропускать после предварительного сертифицирования.

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения инициировал законопроект по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целях усиления контроля за ввозом продукции, преназначенной для детей, Комитетом инициирована и принята законодательная основа по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска, т.е. теперь игрушки на таможенных постах будут пропускать после предварительного сертифицирования», - сообщил Бекшин.

Также, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос о реализации товаров для детей только в специализированных магазинах, исключающих загрязнение и порчу игрушек; применении зарубежного опыта по предварительному согласованию списка планируемой к ввозу игрушек.

«Для полного охвата территорий камеральным контролем за ввозимой продукцией на следующий год планируется внедрение информационной системы во всех территориальных подразделениях. Совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» на законодательной основе разрабатывается механизм информирования населения посредством Реестров несоответствующей продукции, добросовестных производителей и участников ВЭД, которые планируется разместить на сайте Комитета», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Аргументы и Факты