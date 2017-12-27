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Запретить ввоз детских игрушек под режимом условного выпуска предлагает Бекшин

27 декабря 2017, 14:07

Теперь игрушки на таможенных постах будут пропускать после предварительного сертифицирования.

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения инициировал законопроект по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целях усиления контроля за ввозом продукции, преназначенной для детей, Комитетом инициирована и принята законодательная основа по запрету ввоза детских игрушек под режимом условного выпуска, т.е. теперь игрушки на таможенных постах будут пропускать после предварительного сертифицирования», - сообщил Бекшин.


Также, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос о реализации товаров для детей только в специализированных магазинах, исключающих загрязнение и порчу игрушек; применении зарубежного опыта по предварительному согласованию списка планируемой к ввозу игрушек.

«Для полного охвата территорий камеральным контролем за ввозимой продукцией на следующий год планируется внедрение информационной системы во всех территориальных подразделениях. Совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» на законодательной основе разрабатывается механизм информирования населения посредством Реестров несоответствующей продукции, добросовестных производителей и участников ВЭД, которые планируется разместить на сайте Комитета», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Аргументы и Факты


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