В Актау прошла встреча акима области и творческой интеллигенции

На встрече обсуждалась творческая деятельность поэта Светкали Нуржана. Также говорили о роли культуры и литературы в развитии национального самосознания.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов принял группу известных казахстанских деятелей искусства, передает пресс-служба акима Мангистауской области.

На встрече обсуждалась творческая деятельность поэта Светкали Нуржана. Также говорили о роли культуры и литературы в развитии национального самосознания.

Во встрече с Ералы Тугжановым приняли участие - писатель Анес Сарай, драматург Иранбек Оразбаев, акын Онайгуль Туржан, лауреат премии Т. Айбергенова Гүлнар Салыкбаева, акын Жанат Аймухамбет, певицы Гулмира Сарина и Айгул Косанова, акын Елена Абдикалыкова.

«Уважаемые гости, благодарю, что вы приняли мое приглашение и приехали в Мангистау. Действительно, Светкали Нуржан, или как его называл Абиш Кекилбаев «Айт-Ман» - всенародно узнаваемая личность, народный поэт. Ранее в Мангистау в рамках программы «Рухани жаңғыру» прошли вечера Сабыра Адай и Есенгали Раушанова. И этот предстоящий творческий вечер – продолжение этой программы. Еще раз спасибо вам, что присоединились к этому празднику!», - приветствовал гостей аким Ералы Тугжанов.

Поэт Светкали Нуржан также свою благодарность акиму области за организацию этого мероприятия. «Я считаю вас духовным воином. Поэтому мы все на одной войне. У нас одинаковая цель - духовное преобразование нашей страны, земли и народа. С духовности начинается наше единство. Я благодарю вас и всех приехавших гостей за участие в предстоящем праздновании», - сказал акын во время встречи с акимом.

26 декабря в Актау в рамках программы «Рухани жаңғыру» по инициативе акима Мангистауской области Ералы Тогжанова пройдет торжественный вечер, посвященный творчеству акына Светкали Нуржана, обладателя ордена «Курмет», медали «Ерен еңбегі үшін», государственной премии «Дарын», лауреата премии Т. Айбергенова и Президентской стипендии.