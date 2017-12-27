Директор бара извинился перед казахстанцами за скандальный конкурс

В Youtube появилось видеообращение исполняющего директора Zakova Bar, сообщает Zakon.kz.

"Я хотел бы извиниться перед народом Казахстана за произошедший инцидент, вызвавший шквал критики и негатива в обществе Казахстана. Были уволены люди, которые были причастны к проведению данного мероприятия. Была проведена беседа воспитательного характера с Айжан Байзаковой", - сказал он.

Также администрация заведения понесла ответственность в виде административных штрафов.

Директор бара заверил, что в его заведении подобного инцидента больше не произойдет и предупредил все увеселительные заведения города не повторять их ошибок.

17 декабря Айжан Байзакова в Zakova Bar провела конкурс на раздевание среди девушек. В соцсетях появилось видео этого конкурса.

Напомним, популярная в Instagram алматинка Айжан Байзакова арестована на трое суток за нарушение общественного порядка. Она наказана «за проведение мероприятия в месте общественного пользования с нарушением правопорядка и этических норм». При этом заявлений на Айжан в полицию не поступало. Наказали ее на основании поста в соцсетях. На данный момент страница девушки в Instagram недоступна.