Директор бара извинился перед казахстанцами за скандальный конкурс
Администрация заведения понесла ответственность в виде административных штрафов.
В Youtube появилось видеообращение исполняющего директора Zakova Bar, сообщает Zakon.kz.
"Я хотел бы извиниться перед народом Казахстана за произошедший инцидент, вызвавший шквал критики и негатива в обществе Казахстана. Были уволены люди, которые были причастны к проведению данного мероприятия. Была проведена беседа воспитательного характера с Айжан Байзаковой", - сказал он.
Также администрация заведения понесла ответственность в виде административных штрафов.
Директор бара заверил, что в его заведении подобного инцидента больше не произойдет и предупредил все увеселительные заведения города не повторять их ошибок.
17 декабря Айжан Байзакова в Zakova Bar провела конкурс на раздевание среди девушек. В соцсетях появилось видео этого конкурса.
Напомним, популярная в Instagram алматинка Айжан Байзакова арестована на трое суток за нарушение общественного порядка. Она наказана «за проведение мероприятия в месте общественного пользования с нарушением правопорядка и этических норм». При этом заявлений на Айжан в полицию не поступало. Наказали ее на основании поста в соцсетях. На данный момент страница девушки в Instagram недоступна.
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