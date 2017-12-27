Нигматулин принял парламентскую делегацию Узбекистана

Борий Алиханов назвал отношения глав двух государств примером того, как надо выстраивать сотрудничество стратегического характера между двумя странами.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с парламентской делегацией Узбекистана во главе с вице-спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Борием Алихановым, передает Zakon.kz.

Как подчеркнул в ходе беседы Н.Нигматулин, Узбекистан – важный стратегический партнер нашей страны в Центральной Азии. Новый импульс расширению взаимодействия, в т.ч. и на межпарламентском уровне, по словам cпикера мажилиса, придали государственные визиты президентов Казахстана и Узбекистана Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева, в результате которых подписана Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства.

В свою очередь Борий Алиханов назвал отношения глав двух государств примером того, как надо выстраивать сотрудничество стратегического характера между двумя странами.

Н.Нигматулин выразил уверенность, что дальнейшему развитию двусторонних отношений будет способствовать и этот первый за годы деятельности двухпалатного парламента Узбекистана визит узбекских депутатов.

Поблагодарив узбекскую сторону за поддержку инициатив нашей страны на международной арене, в т.ч. членство в СБ ООН в 2017-2018 гг., проведение ЭКСПО-2017 в Астане, Спикер Мажилиса важным событием для развития двусторонних отношений назвал проведение в 2018 году Года Узбекистана в Казахстане.

В ходе встречи Председатель Мажилиса ознакомил членов парламентской делегации Узбекистана с деятельностью мажилиса, работой по выполнению поставленных президентом Казахстана задач в рамках Стратегии «Казахстан -2050», Третьей модернизации экономики.

Собеседники высказались за активное использование потенциала межпарламентских групп по сотрудничеству, а также профильных комитетов.

В повестку дня первого совместного заседания межпарламентских групп по сотрудничеству внесено обсуждение вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, управления водными ресурсами.

Программой пребывания парламентской делегации Узбекистана также предусмотрено посещение Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.