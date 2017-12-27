За 56 лет брака мужчина купил своей супруге 55 тысяч платьев

Супруг женщины пояснил, что не хотел, чтобы его жена надевала одно и то же платье хотя бы дважды, поэтому он и покупал такое количество вещей, каждый раз представляя свою супругу в чем-то новом.

Количеству вещей этой женщины может позавидовать любая модница, включая голливудских знаменитостей. Ее супруг, с которым женщина проживает в браке уже очень давно, за последние 56 лет купил ей порядка 55 тысяч различных платьев, то есть примерно по тысяче платьев ежегодно.

Первая их встреча произошла на танцевальной площадке: «Когда мы познакомились, то танцевали всю ночь напролет».

На следующий день мужчина подарил ей первое платье, и продолжает покупать их по сей день.

Супруг женщины также пояснил, что не хотел, чтобы его жена надевала одно и то же платье хотя бы дважды, поэтому он и покупал такое количество вещей, каждый раз представляя свою супругу в чем-то новом.

Самое интересное, что о внушительном количестве вещей долго никто не знал, включая детей супружеской пары.

Однажды, уже взрослая дочь, случайно увидела большую коллекцию платьев, когда отец забыл закрыть дверь от гаража, где они хранились. На данный момент одежда уже храниться в ангаре, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров.

Впоследствии семейству пришлось сложить часть платьев в специальные контейнеры для хранения – это позволило сократить траты на содержание поистине огромного гардероба.

Источник: Fishki.net.