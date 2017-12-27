Мажилис отложил ратификацию соглашения с РФ по землям для падения частей ракет

Депутаты Мажилиса продлили срок рассмотрения законопроекта, касающегося использования Россией земель РК в качестве района падения частей ракет-носителей, сообщает МИА «Казинформ».

Как отметил в ходе пленарного заседания мажилисмен Жанат Жарасов, данным соглашением устанавливаются организационно-правовые основы для предоставления РК для использования РФ земельного участка в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз». Срок рассмотрения по данному законопроекту был определен до 31 декабря 2017 года.

«Однако 23 ноября текущего года было получено письмо Министерства обороны и аэрокосмической промышленности РК с просьбой продлить срок подготовки заключения по законопроекту до 2019 года. Это связано с необходимостью его рассмотрения одновременно с разрабатываемым в настоящее время проектом закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконура в порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года», - пояснил он.

Данный вопрос был всесторонне рассмотрен на заседании комитета по международным делам обороне и безопасности Мажилиса.

«Учитывая изложенное, головной комитет предлагает продлить срок подготовки заключения по проекту закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Российской Федерацией о предоставлении и условиях использования земель участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодрома «Байконур» до 31 декабря 2019 года», - резюмировал Жанат Жарасов.

Депутаты поддержали данное предложение. Отметим, что Мажилис взял в работу данный законопроект в 2016 году.