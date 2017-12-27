Почти на час было прекращено вещание казахстанских телеканалов

27 декабря утром на 40 минут было прекращено вещание более чем десятка казахстанских телеканалов, кроме тех, которые вещают из Астаны, передает Zakon.kz.

Причиной отключения порядка 15 казахстанских телеканалов, вещающих из Алматы, стало отсутствие сигнала со спутника. В итоге абоненты OTAU TV, а это порядка миллиона семей, почти во всех областных центрах и регионах, а также пользователи кабельных сетей, остались без республиканского телевидения.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что причиной исчезновения сигнала, возможно, могли стать работы по переводу абонентов OTAU TV к оператору Caspio HD.

По словам собеседника портала, "Казтелерадио" осуществляет перевод абонентов с OTAU TV, передавая несущие частоты другому оператору. По факту, этот процесс не должен отражаться на вещании, но это вопрос техники, и бывает всякое. В итоге что-то произошло с несущей частотой всех каналов, транслирующих из Алматы, и они пропали на 40 минут. Это 31 Канал, КТК, НТК, Первый канал "Евразия", Алматы и другие, порядка 15 каналов вещают из южной столицы. Зацепило все областные центры, мелкие населенные пункты.

В АО "Казтелерадио" сообщили, что причиной сбоя связи являлись погодные условия. "В связи с тем, что в Алматы утром была сильная снежная буря пропал сигнал со спутника на 43 минуты", - ответили в компании.

Как отмечает источник, причиной сбоя вещания могут назвать непогоду - антенну задуло снегом. Но компетентные в этой сфере техники сомневаются в этом.

Стоит отметить, что подобные инциденты приносят телеканалам потерю аудитории, материальные убытки и имиджевый ущерб.

фото: Газета.ру