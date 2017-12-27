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Полиция опровергла захват заложников на фабрике в Москве

27 декабря 2017, 15:02

Утром 27 декабря стрельбу на фабрике открыл бывший собственник после конфликта с нынешним руководством предприятия.

В полиции опровергли информацию о захвате заложников на московской фабрике «Меньшевик». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«Сейчас мы не подтверждаем информацию о захвате заложников на фабрике «Меньшевик», — отметили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что на фабрику прибыл глава столичной полиции Олег Баранов, а также подразделения ОМОН и СОБРа.

Утром 27 декабря стрельбу на фабрике «Меньшевик» открыл бывший собственник Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством предприятия. Сообщалось, что это произошло после прихода приставов, но в ФССП заявили, что исполнительных действий там не проводили.

Аверьянов объяснил свои действия самообороной — по его словам, он противостоял атаке некой «кавказской банде» во главе с двумя прокурорами.

В результате стрельбы погиб один человек, еще несколько были ранены.

Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина.


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