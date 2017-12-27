Казахстанцы стали реже болеть бактериальными и вирусными кишечными заболеваниями

В Казахстане стали меньше болеть бактериальными и вирусными кишечными заболеваниями. Об этом сегодня в Астане на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал главный санитарный врач страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Комитет охраны общественного здоровья подвел итоги проведенной в 2017 году работы по реализации государственной политики в области обеспечения безопасности продукции (товаров) в рамках создания службы общественного здравоохранения.

«Результатом проводимой работы является динамичное снижение количества несоответствующей продукции. Так, в сравнении с 2015 годом процент снижения составляет с 30,1% до 10,2% в текущем году. За этот период санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной, отмечается снижение заболеваемости бактериальными и вирусными кишечными инфекциями в целом на 11,5%, в том числе сальмонеллезом на 7,9%, дизентерией на 7,7% и шигеллёзом на 6,7%», - сказал председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин.

Татьяна Ковалева