На Павлодарском НХЗ назначен новый генеральный директор

По решению Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз»» исполняющий обязанности генерального директора ТОО «ПНХЗ» Алсеитов Оспанбек Балтабаевич с 22 декабря 2017 года назначен генеральным директором (председателем Правления) товарищества с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод», сообщает Zakon.kz.

Алсеитов Оспанбек Балтабаевич родился в 1964 году. Служил в рядах Советской армии. Имеет три высших образования: закончил Казахский химико-технологический институт по специальности «химическая технология топлива и углеродных материалов»; инновационный Евразийский университет (бакалавр) и Некоммерческое образовательное учреждение (НОУ) «Алматы Менеджмент Университет» по специальности «менеджмент» (академическая степень магистр делового администрирования). Трудовую биографию начал с оператора 4 разряда, начальника смены, заместителя начальника цеха по технологии, начальника цеха топливного комплекса по глубокой переработке мазута Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.С 2008 по 2016 год - заместитель технического директора - начальник производственной службы, первый заместитель технического директора, технический директор, заместитель генерального директора по производству - главный инженер» Павлодарского нефтехимического завода. С 2016 по 2017 год - директор департамента нефтепереработки АО «НК «КазМунайГаз»». В апреле 2017 года назначен руководителем проекта «Модернизация Павлодарского НХЗ». В ноябре 2017 года Алсеитов О. Б. назначен исполняющим обязанности генерального директора, с декабря - генеральный директор ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Стаж Алсеитова О.Б. на ПНХЗ составляет практически 25 лет.