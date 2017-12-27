Нигматулин принял Генерального секретаря ТюркПА

Спикер мажилиса отметил, что парламентарии Казахстана придают большое значение развитию сотрудничества в рамках ТюркПА.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбека Мамаюсупова, сообщает Zakon.kz.

Поздравив А.Мамаюсупова с избранием на должность, cпикер мажилиса отметил, что парламентарии Казахстана придают большое значение развитию сотрудничества в рамках ТюркПА.

По словам Н.Нигматулина, совместная работа в этом направлении – важный вклад в дело укрепления дружбы между тюркоязычными странами.

Председатель мажилиса также выразил уверенность, что во время председательства Кыргызстана в ТюркПА, которое перешло от Казахстана в декабре 2017 года, продолжится интенсивное взаимодействие между парламентами тюркоязычных государств.