Нигматулин принял Генерального секретаря ТюркПА
Спикер мажилиса отметил, что парламентарии Казахстана придают большое значение развитию сотрудничества в рамках ТюркПА.
Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбека Мамаюсупова, сообщает Zakon.kz.
Поздравив А.Мамаюсупова с избранием на должность, cпикер мажилиса отметил, что парламентарии Казахстана придают большое значение развитию сотрудничества в рамках ТюркПА.
По словам Н.Нигматулина, совместная работа в этом направлении – важный вклад в дело укрепления дружбы между тюркоязычными странами.
Председатель мажилиса также выразил уверенность, что во время председательства Кыргызстана в ТюркПА, которое перешло от Казахстана в декабре 2017 года, продолжится интенсивное взаимодействие между парламентами тюркоязычных государств.
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