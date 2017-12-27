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Педофил, насиловавший девочку восемь лет, попросил ее "смириться"

27 декабря 2017, 15:26

Теперь 45-летнему мужчине грозит как минимум 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ронни Линн Гипсон из Арканзаса в течение восьми лет насиловал маленькую девочку, предлагая ей таким образом "поиграть". Жертве было всего четыре года, когда он надругался над ней в первый раз. Однако об этих ужасных преступлениях стало известно совсем недавно. Девушка рассказала о том, что с ней делал в детстве 45-летний Ронни, и тогда полицейские попросили её помочь поймать преступника, передает Life.

Для этого Ронни нашли в Facebook, после чего девушка, которая сейчас служит в ВВС США, написала ему. На все обвинения мужчина ответил "смирись с этим" и "уже ничего не поделать".

После ареста Ронни признался в изнасиловании ребёнка, которому на тот момент, по его словам, было три или четыре года. В настоящее время ему назначен залог в $500 тыс. Мужчине грозит минимум 25 лет в тюрьме и максимум — пожизненное заключение.

Фото: imgur.


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