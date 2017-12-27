«Заряженный» BMW X3 M получит 475-сильный двигатель

В интернете появилась информация, касающаяся «заряженных» моделей BMW 3-Series и BMW 4-Series нового поколения, а также «горячих» внедорожников BMW X3 M и BMW X4 M.

В частности, как сообщает издание BMW Blog, перечисленные высокопроизводительные автомобили баварского бренда получат 3,0-литровый 6-цилиндровый бензиновый двигатель S58, который способен генерировать 470–475 лошадиных сил.

По данным ресурса, «шестерка» дебютирует на «заряженных» кроссоверах BMW X3 M и BMW X4 M, а через несколько лет будет использоваться на моделях M3 и M4 новой генерации. Напомним, что на рынке эти машины немецкой марки конкурируют с такими машинами, как Mercedes-AMG C63 S и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC 63.

К слову, ближайшей «горячей» новинкой баварского бренда должен стать именно внедорожник BMW X3 M. Как отмечалось ранее, «заряженная» M-версия в семействе BMW X3 появится впервые в истории.

Что касается моделей BMW 3-Series и BMW 4-Series нового поколения. Скорее всего, в основе автомобилей будет лежать платформа CLAR. Ожидается, что «заряженные» M3 и M4 станут легче предшественников примерно на 40 кг.

Также ходят слухи, что новая BMW M3 G80 станет первой гибридной моделью в семействе BMW M, получив 48-вольтную электрическую систему со вспомогательным электромотором-генератором.

Via livecars