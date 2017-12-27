Названы девять миров, чьи жители могут знать о существовании Земли

Вероятность увидеть Землю или любую другую планету Солнечной системы при взгляде "со стороны" составляет всего 2,5%, а шансы на открытие сразу трех миров можно назвать совсем мизерными – они не превышают 0,027%.

Астрономы из Германии и Великобритании составили список из девяти планет, потенциальные обитатели которых уже могут знать о существовании Земли и наличии разумной жизни на ее поверхности, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS, сообщает РИА Новости.

"Чем крупнее планета, тем сильнее она загораживает свет звезды, вокруг которой она вращается. С другой стороны, сильнее на "видимость" планет влияет то, насколько близко она расположена к светилу. Поэтому, как бы парадоксально это не звучало, Землю и ее соседей потенциальные инопланетяне будут видеть чаще, чем планеты-гиганты", — рассказывает Роберт Уэллс (Robert Wells) из университета Квинс в Белфасте (Великобритания).

В 60 годах прошлого века американский астроном Френсис Дрейк разработал формулу, которая позволяет вычислить потенциальное число существующих цивилизаций инопланетян, опираясь на известные свойства Галактики и число звезд и планет в ней. Эта формула показала, что число инопланетных цивилизаций должно было быть очень высоким, однако за все это время ученым не удалось найти ни одной из них.

Как рассказывает Уэллс, ученые достаточно давно пытаются объяснить это расхождение, так называемый "парадокс Ферми", оценивая число внеземных цивилизаций и причины их отсутствия в нашей Галактике, "глядя" на них со стороны Земли. Его команда попыталась решить эту проблему с обратной стороны, всесторонне изучив то, насколько хорошо наша планета и следы жизни на ее поверхности будут видны потенциальным "братьям по разуму" из других звездных систем.

Эти расчеты показали, что вероятность увидеть Землю или любую другую планету Солнечной системы при взгляде "со стороны" составляет всего 2,5%, а шансы на открытие сразу трех миров можно назвать совсем мизерными – они не превышают 0,027%.

Благодаря этому обитатели лишь небольшого набора экзопланет, находящихся в определенных узких полосах ночного неба, смогут увидеть Землю и изучить ее, используя инструменты, подобные телескопам "Кеплер" и "Хаббл". В общей сложности их число составляет лишь 65 миров, причем подавляющее большинство из них сможет увидеть только Меркурий, и лишь девять смогут найти Землю.

В их число вошли небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупных планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона и планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы.

Все эти миры, как сегодня считают ученые, в принципе не могут поддерживать жизнь, что может объяснять то, почему астрономам до сих пор не удалось найти ни одной обитаемой планеты или внеземной цивилизации. Открытие новых планет в этих зонах при помощи телескопов нового поколения, TESS и "Джеймс Уэбб", поможет ученым проверить эту идею и понять, существует ли жизнь за пределами Солнечной системы или нет.

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