Кодекс о недрах и недропользовании подписал Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс РК «О недрах и недропользовании», направленный на совершенствование системы регулирования недропользования, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отмечал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, прозрачность и простота процедур предоставления права недропользования является эталоном инвестиционной привлекательности в мировом горнорудном секторе.Внедрение лучших подходов в данном кодексе должно стать толчком к прорыву Казахстана на мировой рынок геологоразведки, привлечению современных технологий разведки и добычи, созданию новых рабочих мест именно в отдаленных регионах.

По его словам, с целью обеспечения существенного притока инвесторов в геологоразведку, в качестве ключевого нововведения Кодекса было выбрано внедрение упрощенного порядка предоставления права недропользования, основанного на принципе «первой заявки» с ежегодно возрастающей ставкой аренды.

«Если коротко, то его суть заключается в предоставлении права недропользования на участках площадью около 2 кв км в одном блоке. Можно взять сразу максимум 200 блоков, но придется вкладывать в каждый и отчитываться также по каждому из них отдельно. Это все стимулирует комплексное изучение всей контрактной территории - сейчас имеются контрактные территории в тысячи квадратных км, на которых фактически работы ведутся только на 10 кв км. А самое главное - будет обеспечена масштабная, качественная и детальная геологоразведочная изученность Казахстана. Так, к примеру, затраты Казахстана на разведку из расчета на 1 кв км составляют всего 7$, в Австралии - 167 долларов США, в США - 87 долларов США, в Канаде - 203 доллара США. То есть сегодня инвестиции в геологоразведку не обеспечивают восполнение запасов страны», - пояснил Ж. Касымбек.

Отдельно Кодексом предусматривается обеспечение доступности геологической информации, открытой становится информация о недропользователях, условиях недропользования и конечных бенефициарах. Также предусматривается предоставление гарантий стабильности условий недропользования. Приоритетное право государства сохраняется только в отношении стратегических участков по углеводородам и урану (КМГ, КАП). Для твердых полезных ископаемых сохранен режим блокировки сделок для обеспечения национальной безопасности.

Предусмотрено также усиление механизма ликвидации последствий недропользования путем введения финансовых инструментов обеспечения. Также в целях исполнения ликвидационных обязательств меняется подход к техногенным минеральным образованиям, которые являются собственностью недропользователя на время действия лицензии на недропользование и переходят к государству после ее прекращения, если не вывезены с участка недр.

Для стимулирования инвестиций в глубокие переделы Кодекс предусматривает заключение соглашений о переработке твердых полезных ископаемых, устанавливающих инвестиционные преференции. Минимальный объем инвестиций для таких проектов составляет 7 млн МРП.

«Возможность заключения данного соглашения будет доступна недропользователям, осуществляющим добычу твердых полезных ископаемых. Добыча подземных вод вне зависимости от объема добычи переводится в режим специального водопользования (Водный кодекс). В целях регламентирования добычи драгоценных металлов и камней на россыпных месторождениях в рамках проекта Кодекса вводится новый вид недропользования - старательская добыча. Для обеспечения преемственности действующих контрактов и обеспечения поэтапного введения отдельных положений Кодекса о недрах предусмотрена отдельная глава, которая устанавливает порядок введения в действие Кодекса и переходные положения», - рассказал министр.

По его словам, все нововведения Кодекса соответствуют наилучшей мировой практике, обеспечат конкурентоспособность условий недропользования в РК в сравнении с другими странами и повлекут значительное улучшение инвестиционной привлекательности отрасли, послужат основой для открытия новых месторождений, появления дополнительных рабочих мест.

Президент РК также подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования».

Целью данного документа является приведение в соответствие действующего законодательства с нормами проекта Кодекса «О недрах и недропользовании» и вносятся изменения и дополнения в 16 законодательных актов, в том числе в 6 кодексов и 10 законов РК.