Суд Лондона арестовал особняк казахстанца за 17 млн долларов
Также судом осуществлена международная блокировка активов Максата Арип на сумму более 95 миллионов долларов.
Высокий суд Лондона принял положительное решение по судебному иску о хищении денег у компании Kazakhstan Kagazy — производителя упаковки и логистического оператора, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
"Это дает хорошие перспективы на погашение компанией задолженности перед вкладчиками АО "ЕНПФ", которая составляет по номинальной стоимости 12,5 миллиарда тенге", — говорится в релизе ЕНПФ.
Во время пресс-конференции управляющий директор пенсионного фонда Маулен Утегулов напомнил историю этого дефолта, которая длится уже более четырех лет.
Бывшие собственники и руководители Kazakhstan Kagazy — Баглан Жунис (экс-председатель совета директоров), Максат Арип (экс-гендиректор) и Шынар Диханбаева (экс-директор по финансам) обвиняются в хищении 150 миллионов долларов.
Как утверждают новые собственники компании, в марте 2013 года они обнаружили резервный компьютер с черной бухгалтерией. Согласно информации добытой оттуда, средства Kazakhstan Kagazy в объеме 150 миллионов долларов были переведены на счета юридических лиц, не входящих в группу компании.
В середине 2016 года новыми собственниками при участии пенсионного фонда был составлен "план реабилитации эмитента", и одним из основных источников погашения обязательств перед фондом, в размере 15 миллиардов тенге, являлась взыскиваемая сумма по иску Kazakhstan Kagazy к бывшим акционерам и руководителям.
"За период реабилитации с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года сумма погашенной компанией задолженности перед фондом составила более 358 миллионов тенге", — сказал Утегулов.
Сумма предъявленных Kazakhstan Kagazy исков к своим бывшим акционерам и руководителям составила более 260 миллионов в американской валюте.
И на днях судом осуществлена международная блокировка активов Максата Арип на сумму более 95 миллионов долларов, а также его особняка, оцененного в 17 миллионов долларов.
Со вторым бывшим акционером Багланом Жунус было подписано мировое соглашение на сумму 3 миллиона долларов. Точная сумма, присужденная решением суда, будет определена по английскому праву в ходе косвенных слушаний, которые должны состояться в 2018 году.
"Таким образом, вышеуказанное решение суда создает реальные перспективы по возврату задолженности Kazakhstan Kagazy по пенсионным активам", — уверены в ЕНПФ.
Источник: Sputnik Казахстан
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