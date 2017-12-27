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21-летнего брата Рианны застрелили

27 декабря 2017, 16:09

Ему был 21 год. Полиция начала расследование.

На Барбадосе погиб кузен певицы Рианны Тэйвон Кэйсин Аллейн.

Двоюродный брат артистки был убит в округе Сент-Майкл во вторник, 26 декабря, около семи вечера. Аллейн шел по дорожке на участке своего дома, когда к нему приблизился неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся.

Пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. Ему был 21 год. Полиция начала расследование.

Рианна отреагировала на смерть родственника в Instagram. По ее словам, они вместе отпраздновали Рождество накануне его кончины.

«Покойся с миром, кузен... Не могу поверить, что еще вчера я держала тебя в своих руках! Не думала, что это был последний раз, когда я ощущала тепло твоего тела!» — написала она.

Источник: Lenta.ru.

Фото: instagram.


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