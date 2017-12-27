В Карагандинской области закрыты дороги
Дороги закрывают из-за гололеда и метели.
В Карагандинской области закрытие движения по автомобильным дорогам происходит из-за гололеда и метели, передает BNews.kz со ссылкой на сообщение областного ДЧС.
27 декабря в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель,ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог:
- с 13.20 «Темиртау – граница Акмолинской области» (1051-1142 км а/д «Алматы – Екатеринбург»);
- с 13.35 «п. Сарышаган–г.Балхаш» (502-641 км а/д «Алматы–Екатеринбург»).
Фото: Казинформ
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