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В Карагандинской области закрыты дороги

27 декабря 2017, 16:14

Дороги закрывают из-за гололеда и метели.

В Карагандинской области закрытие движения по автомобильным дорогам происходит из-за гололеда и метели, передает BNews.kz со ссылкой на сообщение областного ДЧС.

27 декабря в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель,ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог:

- с 13.20 «Темиртау – граница Акмолинской области» (1051-1142 км а/д «Алматы – Екатеринбург»);

- с 13.35 «п. Сарышаган–г.Балхаш» (502-641 км а/д «Алматы–Екатеринбург»).

Фото: Казинформ


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