Сделка как основаниями возникновения гражданско-

правовых отношений

Ситуации, когда уже после покупки/продажи квартиры продавец желает получить назад проданную квартиру, а покупатель — деньги, встречаются довольно часто.

Причины для этого могут быть разными: изменилась стоимость недвижимости на рынке, и прибыль от продажи оказалась незначительной; покупатель после въезда в квартиру обнаружил, что жилье непригодно для проживания (к примеру, промерзают стены, течет крыша), либо имеет место двойная продажа и т.д.

Во всех случаях расторжение договора и получение квартиры или денег обратно возможно только по решению суда. И при заключении договора купли-продажи квартиры необходимо иметь в виду, в каких случаях закон определяет сделку недействительной

Основания для признания судом недействительных сделок и последствия, которые влечет за собой такое решение суда, устанавливают Гражданский кодекс и Основы гражданского законодательства Республики Казахстан.

В Гражданском кодексе РК рассматривается несколько видов недействительных сделок.

К ним относятся: сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ст. 158 п. 1).

Это все сделки, связанные с применением подложных документов, фальшивых справок, печатей и подписей, с ложной регистрацией, с наличием подчистки текста и исправлений документов, устанавливающих право собственности на квартиру, незаверенных нотариусом и др.

Сделка с нарушениями прав несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в проданной квартире (ст. 159 п. 3 и п. 4).

Сделка, совершенная гражданами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными (ст. 159 п. 5 и ст. 26).

Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими (ст. 159 п. 7) или в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (см. ст. 27).

По этой статье очень часто признаются недействительными сделки, в которых продавец (покупатель) квартиры входит в сговор с мошенником. Причины неспособности понимать значение своих действий самые разнообразные: от сотрясения мозга до состояния глубокого алкогольного опьянения.

Сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 159 п. 8).

Например, недействительна сделка купли-продажи квартиры со скрытыми дефектами: квартиру осмотрели и купили летом, а стены купленной квартиры промерзли насквозь и покрылись инеем зимой.

Кабальные сделки (ст. 159 п. 9 и п. 10), совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителями одной и другой сторон.

Сделка, совершенная одним из ее участников под влиянием стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях;

мнимые сделки, совершенные для вида, без намерения вызвать юридические последствия и притворные сделки, совершенные с целью прикрыть другую сделку (ст. 160).

Социальное и экономическое значение сделок предопределяется их сущностью и особыми юридико-правовыми свойствами. Гражданское право служит регламентации товарно-денежных и иных отношений, участники которых выступают равными, самостоятельными и независимыми друг от друга. Главным юридическим средством завязки и определения содержания отношений между вышеуказанными субъектами являются сделки. Именно сделки - то правовое средство, при помощи которого социально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты устанавливают свои права и обязанности, т.е. юридические пределы свободы поведения.

Сделки играют в общественной жизни многогранную роль. Поэтому в гражданском праве действует принцип допустимости - действительности любых сделок, не запрещенных законом, т.е. срабатывает принцип свободы сделок.

Основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей служат многообразные юридические факты. Они представляют собой обстоятельства реальной действительности, с которыми действующее законодательство связывает наступление соответствующих правовых последствий.

Как уже отмечалось, сделки являются самими распространёнными юридическими фактами. Согласно ст.147 ГК они определяются как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращения гражданских прав и обязанностей.

Отличие сделки от других юридических фактов заключается в том, что все юридические факты довольно разнообразны и классифицируются по различным основаниям. Речь идет, прежде всего, об их делении в зависимости от воли субъектов на действия и события.

Таким образом, действия - это юридические факты, в которых проявляется воля совершавшего их физического или юридического лица (например, заключение договора), в то время как события представляют собой юридические факты, которые происходят и оказывают влияние на людей независимо от их воли (рождение, смерть или болезнь человека, войны, забастовки и т.д.). К событиям также относятся все явления стихийного характера, такие как пожары, наводнения, ураганы и т.п. В этом смысле можно говорить об отличии сделки от события, поскольку сделками признаются в соответствии со ст.147 ГК именно действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Направленность сделки на достижение определенного правового результата позволяет противопоставить её юридическому поступку, правовые последствия которого вступают в силу закона, то есть независимо от воли субъекта и от наличия у него дееспособности. Для сделки необходимо как проявление воли субъектов, так и наличие у них дееспособности.

Именно из-за такого многообразия сфер применения сделок очень важно и необходимо, чтобы граждане и юридические лица как можно более четко придерживались буквы закона, совершая сделки и заключая договоры в полном соответствии с действующим законодательством. В противном случае необходимо, чтобы закон как можно более твердо пресекал все случаи нарушения Гражданского кодекса, а также применял соответствующие правовые санкции.

Судья Алматиснкого районного суда г.Астана Смагулов Д.Т.