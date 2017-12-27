Доклад министра Национальной экономики РК по проекту Закона

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики»

(г. Астана, 20 декабря 2017 года)

На Ваше рассмотрение вносим проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики». Данный проект Закона направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования в области государственной статистики.

При подготовке законопроекта изучался опыт таких развитых стран, как: Германия, Финляндия, Южная Корея, Австрия, Италия и др.

Законопроект подготовлен на основе положений европейского Модельного закона об официальной статистике, (одобрен Конференцией европейских статистиков в 2016 году).

Так же были учтены Рекомендации, проведенной в 2017 году международными институтами (Европейская Экономическая Комиссия ООН, Европейская Ассоциация Свободной Торговли и Евростат) глобальной оценки национальной статистической системы Казахстана.

Основной целью подготовки законопроекта являлось обеспечение качества статистических процессов и продукции на институциональном уровне с учетом международной практики, международных стандартов и принципов.

Законопроектом вносятся поправки в 2 законодательных акта Республики Казахстан.

В законе РК «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан» внесены уточнения по ведению похозяйственного учета.

В законе РК «О государственной статистике» внесены изменения направленные на уточнение и расширения понятийной части («административные данные», «национальная перепись»), а также вводятся ряд новых понятий («интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса (КСТО)», «регистрация цен» и др.).

Закрепляется компетенция Правительства по утверждению Плана мероприятий по проведению национальной переписи.

За уполномоченным органом закрепляются компетенции:

- по проведению опроса на добровольной основе респондентов и пользователей;

- проведению тестирования и обсуждения проектов статистических форм и инструкций по их заполнению; (Справочно: Необходимое оборудование для комнаты предварительного тестирования приобретено и установлено в рамках проекта «КАЗСТАТ», дополнительных средств не требуется)

- разработке и утверждению порядка регистрации цен на товары и услуги;

- утверждению расчета количества интервьюеров, стоимости их услуг;

- установлению порядка получения данных по респондентам от операторов связи;

- установлению порядка получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статистических данных от домашних хозяйств об их доходах и расходах.

За органами государственной статистики закрепляется функция по пересмотру опубликованной официальной статистической информации для статистических целей при изменении любого аспекта статистической методологии, на основании обновленной подтвержденной документально информации в порядке, установленном уполномоченным органом.

В Порядке предусматривается закрепление 3 видов пересмотра:

- Регулярный, основанием будет являться утвержденные в НПА РК изменения по расчету предварительных (оперативных) статистических данных;

- Крупный, основанием будет являться внесение изменений в международные стандарты или переход на новые международные стандарты касательно статистической методологии и классификации;

- Специальный, основанием будет являться судебные акты, вступившие в законную силу и предписания надзорных органов, подтверждающие несоответствие первичных статистических и (или) административных данных в источниках данных)

К органам гос.статистики относятся уполномоченный орган, государственные органы и Национальный Банк Республики Казахстан, проводящие ведомственные статистические наблюдения и (или) формирующие официальную статистическую информацию в соответствии с планом статистических работ.)

С целью исключения внесений поправок в большое количество отраслевых законодательных актов касательно прямых компетенций административных источников по утверждению форм и методик, предлагается данную компетенцию закрепить в Законе о статистике.

В целях четкого определения права респондента предоставлять первичные статистические данные законопроектом предусмотрены следующие способы представления:

- на бумажных носителях;

- в электронном виде;

- посредством компьютеризированной системы телефонного опроса;

- посредством личного опроса интервьюером респондента.

В целом законопроект направлен на решение следующих концептуальных задач:

1) устранение пробелов и совершенствование правового регулирования в области государственной статистики;

2) повышение уровня прозрачности деятельности органов государственной статистики (процессов сбора, обработки и распространения официальной статистической информации);

3) повышение качества собираемых данных и обеспечение качества официальной статистической информации;

4) обеспечение обратной связи с респондентами и пользователями;

5) снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих показателей.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.