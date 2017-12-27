Доклад
министра Национальной экономики РК по проекту Закона
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики»
(г. Астана, 20 декабря 2017 года)
На Ваше рассмотрение вносим проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики». Данный проект Закона направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования в области государственной статистики.
При подготовке законопроекта изучался опыт таких развитых стран, как: Германия, Финляндия, Южная Корея, Австрия, Италия и др.
Законопроект подготовлен на основе положений европейского Модельного закона об официальной статистике, (одобрен Конференцией европейских статистиков в 2016 году).
Так же были учтены Рекомендации, проведенной в 2017 году международными институтами (Европейская Экономическая Комиссия ООН, Европейская Ассоциация Свободной Торговли и Евростат) глобальной оценки национальной статистической системы Казахстана.
Основной целью подготовки законопроекта являлось обеспечение качества статистических процессов и продукции на институциональном уровне с учетом международной практики, международных стандартов и принципов.
Законопроектом вносятся поправки в 2 законодательных акта Республики Казахстан.
В законе РК «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан» внесены уточнения по ведению похозяйственного учета.
В законе РК «О государственной статистике» внесены изменения направленные на уточнение и расширения понятийной части («административные данные», «национальная перепись»), а также вводятся ряд новых понятий («интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса (КСТО)», «регистрация цен» и др.).
Закрепляется компетенция Правительства по утверждению Плана мероприятий по проведению национальной переписи.
За уполномоченным органом закрепляются компетенции:
- по проведению опроса на добровольной основе респондентов и пользователей;
- проведению тестирования и обсуждения проектов статистических форм и инструкций по их заполнению; (Справочно: Необходимое оборудование для комнаты предварительного тестирования приобретено и установлено в рамках проекта «КАЗСТАТ», дополнительных средств не требуется)
- разработке и утверждению порядка регистрации цен на товары и услуги;
- утверждению расчета количества интервьюеров, стоимости их услуг;
- установлению порядка получения данных по респондентам от операторов связи;
- установлению порядка получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статистических данных от домашних хозяйств об их доходах и расходах.
За органами государственной статистики закрепляется функция по пересмотру опубликованной официальной статистической информации для статистических целей при изменении любого аспекта статистической методологии, на основании обновленной подтвержденной документально информации в порядке, установленном уполномоченным органом.
В Порядке предусматривается закрепление 3 видов пересмотра:
- Регулярный, основанием будет являться утвержденные в НПА РК изменения по расчету предварительных (оперативных) статистических данных;
- Крупный, основанием будет являться внесение изменений в международные стандарты или переход на новые международные стандарты касательно статистической методологии и классификации;
- Специальный, основанием будет являться судебные акты, вступившие в законную силу и предписания надзорных органов, подтверждающие несоответствие первичных статистических и (или) административных данных в источниках данных)
К органам гос.статистики относятся уполномоченный орган, государственные органы и Национальный Банк Республики Казахстан, проводящие ведомственные статистические наблюдения и (или) формирующие официальную статистическую информацию в соответствии с планом статистических работ.)
С целью исключения внесений поправок в большое количество отраслевых законодательных актов касательно прямых компетенций административных источников по утверждению форм и методик, предлагается данную компетенцию закрепить в Законе о статистике.
В целях четкого определения права респондента предоставлять первичные статистические данные законопроектом предусмотрены следующие способы представления:
- на бумажных носителях;
- в электронном виде;
- посредством компьютеризированной системы телефонного опроса;
- посредством личного опроса интервьюером респондента.
В целом законопроект направлен на решение следующих концептуальных задач:
1) устранение пробелов и совершенствование правового регулирования в области государственной статистики;
2) повышение уровня прозрачности деятельности органов государственной статистики (процессов сбора, обработки и распространения официальной статистической информации);
3) повышение качества собираемых данных и обеспечение качества официальной статистической информации;
4) обеспечение обратной связи с респондентами и пользователями;
5) снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих показателей.
Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.
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