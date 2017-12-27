90 препаратов для бесплатного обеспечения в 2018 году будут поставляться без посредников

22 иностранных производителя будут поставлять 90 наименований лекарственных средств в 2018 году в рамках прямых договоров с «СК-Фармацией» для бесплатного лекарственного обеспечения казахстанцев. Еще с одним иностранным заводом-изготовителем ведутся переговоры о поставке 4 препаратов.

Общая сумма закупа на 2018 год по прямым договорам составит 30,5 млрд. тенге. Единый дистрибьютор может закупать напрямую те лекарственные средства, у которых нет зарегистрированных в Казахстане аналогов, то есть при закупках этих препаратов нет конкурентной среды.

По словам начальника отдела стратегии и международных отношений «СК-Фармации» Шынар Кулиевой, заключение прямых договоров в закупе Единого дистрибьютора является одним из стратегических направлений деятельности Единого дистрибьютора. «Сотрудничеству напрямую с иностранными производителями уделяется особое значение, ведь закуп без посредников позволяет значительно экономить бюджетные средства», - отметила Шынар Кулиева.

Заключение прямых договоров практикуется Единым дистрибьютором с 2011 года. Постоянными партнерами «СК-Фармации» за это время стали такие фармацевтические гиганты как «ГлаксоСмитКляйн», «Ново Нордиск», «Пфайзер», «Новартис», «Тева» и др. Однако, по словам Шынар Кулиевой, за все время работы Единого дистрибьютора такого количества лекарств для прямого закупа удалось достигнуть впервые.

«В этом году в список лекарств и медизделий, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора, вошло более 350 наименований безаналоговых лекарств. Мы пригласили к прямому закупу всех производителей этих препаратов, и с 22 из них пришли к договоренности о поставке 90 препаратов», - пояснила Шынар Кулиева.

Первые партии лекарств по этим договорам уже отгружаются на склады Единого дистрибьютора.

Кроме того, в 2018 году Единый дистрибьютор расширит сотрудничество в области лекарственного обеспечения с международными организациями. 14 антиретровирусных препаратов для лечения пациентов с ВИЧ будут поставляться для бесплатного лекарственного обеспечения через ЮНИСЕФ. Также в этом году Единый дистрибьютор планирует закупить препарат для лечения вирусного гепатита через Программу развития ООН. Всего у ЮНИСЕФ и ПРООН будет закуплено препаратов на сумму 5,8 млрд. тенге.