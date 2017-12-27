В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» Правительство Республики Казахстан установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2018 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

1) по видам экономической деятельности согласно приложению к настоящему постановлению;

2) на привлечение трудовых иммигрантов в размере 4,2 %.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.