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Установлены квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2018 год

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2017 года № 865 «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2018 год» (не введено в действие)

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» Правительство Республики Казахстан установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2018 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

1) по видам экономической деятельности согласно приложению к настоящему постановлению;

2) на привлечение трудовых иммигрантов в размере 4,2 %.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

27 декабря 2017, 16:22
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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