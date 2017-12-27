Доклад Министра национальной экономики РК на заседании Правительства РК

по предварительным итогам реализации Программы по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства

(г. Астана, 20 декабря 2017 года)

Разрешите коротко доложиться о предварительных итогах реализации обучения основам ведения бизнеса в сельской местности, микрокредитования и гарантирования проектов предпринимателей в городах в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Для вовлечения большей части населения сел в предпринимательское дело и обеспечения их продуктивной занятостью в текущем году стартовала программа длительного обучения основам ведения бизнеса по проекту «Бастау Бизнес». Проектом было охвачено 80 районов

14 областей республики. Обучение в течение одного месяца предусматривает выплату единовременных стипендий (16 759 тенге), подготовку бизнес-плана для последующего получения финансирования от финансовых учреждений, а также сопровождение проектов предпринимателей в течение года со дня завершения обучения.

В текущем году проведено 6 потоков обучения по проекту «Бастау Бизнес», всего заявок на участие в проекте поступило свыше 21 000. Успешно прошли обучение 15 000 человек, из них безработная категория граждан составила - 57%, самозанятых - 43% от общего числа обученных лиц. Наиболее активная возрастная группа среди сельского населения - это лица от 30 до 49 лет.

Одним из факторов результативности обучения является разработка бизнес идеи и ее оформление в виде бизнес проекта, готового для финансирования в финансовых институтах развития. Из числа обученных лиц всего бизнес планы подготовили более 8 200 человек, из них уже профинансировано 3 314 бизнес проектов.

Принимая во внимание, что проект «Бастау-Бизнес» реализуется в сельской местности, финансирование проектов бизнеса преимущественно осуществляется за счет средств, выделенных на микрокредитование в сельской местности.

Разработанные бизнес проекты начинающих предпринимателей предусматривают реализацию предпринимательских инициатив в отраслях экономики, характерных для села. Это животноводство и растениеводство - порядка 80% всех проектов. Остальные 20 % - это проекты в других секторах экономики, таких как мелкая переработка, сфера услуг, перевозка пассажиров и другое.

Другим важным направлением Программы является микрокредитование предпринимательской деятельности, которое в текущем году впервые реализуется в городах. Бизнесу представлена возможность получить льготные микрокредиты на реализацию бизнес проектов без отраслевых ограничений.

На цели микрокредитования всего предусмотрено 11,8 млрд. тенге, из которых 10 млрд. тенге было запланировано в рамках Программы и 1,8 млрд. тенге были дополнительно выделены регионами.

В схеме микрокредитования задействованы 7 банков второго уровня и одна микрофинансовая организация.

Заемщиками по микрокредитам согласно условиям Программы могут являться действующие и начинающие предприниматели, самозанятые и безработные граждане, а также «стартап» проекты.

По состоянию на 20 декабря 2017 года в работе в БВУ находятся проекты на сумму свыше 9,4 млрд. тенге, из которых более 5,9 млрд. тенгеуже доведены до конечного заемщика (всего 569 заемщиков). На рассмотрении в БВУ находятся проекты на сумму 3,5 млрд. тенге (для 295заемщика). Средний срок займа по кредитам составляет 51 месяц

(4 года и 3 месяца), средняя сумма займа составила

10 млн. тенге.

В разрезе отраслей экономики наибольшее число заемщиков представляют сектор обрабатывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта, услуг по предоставлению проживания и питания.

Согласно условиям Программы обеспечение целевого использования бюджетных средств конечными заемщиками закреплено за банками второго уровня и микрофинансовыми организациями. Согласно подписанным кредитным соглашениям, средства, направленные не по целевому назначению, подлежат восстановлению за счет собственных средств банков второго уровня и микрофинансовых организаций. В связи с этим, в текущем году наблюдалось длительное освоение выделенных средств.

Для совершенствования уже работающей схемы в следующем году предлагается:

1) Кредитные средства ориентировать в большей степени на микрофинансовые организации. Практика данной категории финансового рынка свидетельствует об этом.

2) Сократить срок освоения для БВУ до 6 месяцев с текущих 12 месяцев.

Наряду с предоставлением микрокредитования на льготных условиях, также предоставлена возможность гарантирования со стороны государства при недостаточности залогового обеспечения потенциальных предпринимателей.

В целом на данный момент, принимаются активные меры по совершенствованию инструментов поддержки Программы.