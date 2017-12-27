АО "Самрук Энерго" заканчивает год с "позитивным" прогнозом по кредитному рейтингу

Аналитики S&P ожидают улучшения показателей холдинга в 2018 году.

Standard & Poor's Global Ratings – одно из влиятельных рейтинговых агентств в мире, которое проводит аналитические исследования финансовых рынков, присваивая своим эмитентам кредитные рейтинги.

21 декабря 2017 года, после погашения АО "Самрук-Энерго" еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США, S&P пересмотрело прогноз по казахстанскому энергетическому холдингу АО "Самрук-Энерго" со "Стабильного" на "Позитивный". Долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги были подтверждены на уровне "В+/В", а долгосрочный по национальной шкале – на уровне "kzBBB".

S&P полагает, что характеристики собственной кредитоспособности АО "Самрук-Энерго" улучшились.

Аналитики ожидают, что группа будет поддерживать показатели прибыльности на стабильном уровне, сократив отношение «Долг/EBITDA».

Также эксперты отметили «важную» роль АО «Самрук-Энерго» для Правительства Республики Казахстан ввиду стратегического положения Группы как ведущего поставщика электроэнергии в стране.