АО "Самрук Энерго" заканчивает год с "позитивным" прогнозом по кредитному рейтингу
Аналитики S&P ожидают улучшения показателей холдинга в 2018 году.
Standard & Poor's Global Ratings – одно из влиятельных рейтинговых агентств в мире, которое проводит аналитические исследования финансовых рынков, присваивая своим эмитентам кредитные рейтинги.
21 декабря 2017 года, после погашения АО "Самрук-Энерго" еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США, S&P пересмотрело прогноз по казахстанскому энергетическому холдингу АО "Самрук-Энерго" со "Стабильного" на "Позитивный". Долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги были подтверждены на уровне "В+/В", а долгосрочный по национальной шкале – на уровне "kzBBB".
S&P полагает, что характеристики собственной кредитоспособности АО "Самрук-Энерго" улучшились.
Аналитики ожидают, что группа будет поддерживать показатели прибыльности на стабильном уровне, сократив отношение «Долг/EBITDA».
Также эксперты отметили «важную» роль АО «Самрук-Энерго» для Правительства Республики Казахстан ввиду стратегического положения Группы как ведущего поставщика электроэнергии в стране.
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