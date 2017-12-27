Казахстанка ушла в проституцию, чтобы продлить отдых в Турции

Вместе с ней были задержаны гражданки Туркменистана и Кыргызстана.

Трех девушек из Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана задержали в отеле Турции за занятие проституцией, передает vesti.uz.

Сообщается, что девушек задержала полиция города Мугла.Задержанные признались, что приехали в Бодрум на отдых, остались без денег и решили заняться "бизнесом", чтобы продолжить каникулы.

Все три "жрицы любви" были выдворены из Турции.

Фото: vesti.uz.