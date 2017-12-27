Плантации конопли могут «видеть» казахстанские спутники

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов удивил сенатора Даригу Назарбаеву возможностями казахстанской системы дистанционного зондирования Земли, сообщает МИА «Казинформ».

Сегодня члены комитета Сената Парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности во главе с председателем комитета Даригой Назарбаевой посетили Национальный космический центр. Депутаты ознакомились со специальным конструкторско-технологическим бюро космической техники (СКТБКТ).

Бейбут Атамкулов рассказал сенаторам о возможностях двух спутников, работающих на высоте 750 километров, а также проинформировал о новом проекте.

«Сегодня разрешение у спутника KazEOSat-1 - один метр, а KazEOSat-2 - 6 метров. Они являются электронно-оптическими спутниками, которые могут работать в дневное время суток и в отсутствие облачности. Следующим у нас в плане заложен радарный спутник, который может определять вплоть до трещины в земле. Особенно, это интересуют сейсмические зоны, такие как Алматы. Кроме того, для нашего народного хозяйства из космоса можно снимать смещение зданий или трещины под ними. Это позволит принимать правильные решения: какие здания нужно укреплять, где можно строить. Это будет большой прогресс», - отметил министр.

По словам министра, эксплуатируют эти спутники специальная компания «Ғалам», у которой практически 90% сотрудников - «это инженерно-технический потенциал с очень высоким уровнем образования». Более 30 человек прошли обучение на разных предприятиях Airbus, европейских компаниях, которые занимаются сборкой спутников.

«Мы работаем с другими спутниками в комплексе. Мы берем у них снимки, а эти компании получают наши снимки. Благодаря такой кооперации можно будет делать круглосуточный мониторинг. (...) С прокуратурой мы сделали в прошлом году кадастр и таким образом определили огромное количество самозахвата, неправильное использование земли, спорные участки. Это с космоса определяется. Кроме того, мы даже с космоса наблюдаем за состоянием нашего моста на Есиле до 1 см. То есть постоянно идет мониторинг состояния этих мостов. У нас там стоят датчики и мы с космоса смотрим, есть ли смещение этого моста все время. Зимой - расширение конструкции и так далее», - сообщил Бейбут Атамкулов.

Глава Миноборонпрома отметил, что спутники выполняют большие задачи экологического и геологического характера.

«Сейчас, наконец, начинают понимать, насколько полезно дистанционное зондирование Земли, мониторинг с космоса. Сегодня можно любого недропользователя проверить на правильность выработки. По космическому снимку можно сообщить - больше они сделали выработку или меньше. Можно мониторить все - газопроводы, нефтепроводы. Если нам поставят задачу, мы можем мониторить качество дорог. Но для этого нужно делать специальный портал и специальную программу, которая будет определять только качество дорог», - заявил министр.

В качестве успешного примера космического мониторинга он рассказал о выявлении посадок конопли в Кызылординской области.

«Например, у нас была задача определить, есть ли посадки конопли. Было такое закрытое поручение. Мы определили посадки конопли среди саксаула в Кызылординской области. В реальной жизни ни участковые, ни МВД не пойдут искать. Мы определили из космоса, дали весь ареал посаженной конопли. Движение животных, сайгаков. Тропы на границе. Например, пустыня Кызылкум или Бетпакдала. Там могут проходить контрабандные пути. В космосе можно увидеть этот след. Очень много задач», - заключил министр.