Более десятка потерпевших: в Алматы судят предполагаемого альфонса

В Алмалинском районном суде Алматы идет процесс по делу о мошенничестве. Потерпевших, официально, трое мужчин и восемь женщин, передает корреспондент Zakon.kz.

11 человек проходят потерпевшими по делу 40-летнего Талгата Апушева. Однако, как утверждают потерпевшие, людей, попавшихся на уловки подсудимого, на самом деле больше, но не все решили идти в полицию и участвовать в судебной тяжбе. По имеющимся 11 эпизодам, по словам потерпевших, ущерб составил 46 млн тенге.

По версии следствия, Апушев входил в доверие людей и обманным путем завладевал их мобильными телефонами, машинами и крупными суммами денег. Причем, незаконные действия он начал с 2008 года.

Так, например, в 2008 году подсудимый, согласно обвинительному акту, сославшись на связи в банке, заверил своего знакомого в том, что может посодействовать в получении кредита на сумму 50 тыс. долларов. И для этого попросил 5 тыс долларов, якобы для передачи работникам банка. Доверявший Апушеву знакомый согласился и отдал ему указанную сумму, после чего подсудимый пропал.

В другом эпизоде Апушев подозревается в том, что взял у знакомого 15 тыс. долларов, пообещав помочь с рефинансированием кредита в банке. Но, не выполнив обещания, и не имея такой возможности, подсудимый присвоил средства.

И история, достойная сюжета любовного сериала, произошла у подсудимого с женщинами. По версии следствия, и, как рассказали сами потерпевшие, Апушев под разными именами знакомился с ними в интернете либо по работе. При этом проявлял самые серьезные намерения, к некоторым из девушек даже приезжал свататься, с кем-то успел пожить в гражданском браке.

Как рассказала одна из участниц процесса Айгуль, этот мужчина умел найти подход ко всем, быстро обретал симпатию и доверие, как самих женщин, так и их родителей, родственников. Апушев красиво ухаживал, не жалел денег на подарки, походы в рестораны, всегда был отзывчивым - то есть, состоявшимся в материальном плане женщинам давал недостающее - мужское внимание, шанс на обретение семьи.

А через некоторое время после знакомства кому-то из девушек он предлагал начать совместный бизнес-проект, для чего требовались деньги. И доверявшие ему подруги отдавали нужные суммы. Например, потерпевшая Салтанат в 2016 году отдала Апушеву 12 тыс. долларов для совместного бизнеса по оптовой торговле мясной продукцией. У нее же подсудимый взял 6 тыс. долларов якобы на дорогостоящее лечение его дочери. Во время их знакомства Апушев периодически брал принадлежащую Салтанат машину Daewoo Gentra. В 2016 году он предложил девушке отремонтировать авто, сославшись на наличие знакомых в СТО. Далее он при помощи других людей подделал доверенность и попытался продать авто. Но в итоге заложил Daewoo неустановленным лицам, а деньги проиграл в казино.

С другой девушкой по имени Айгуль подсудимый познакомился на сайте знакомств. У них начались отношения и через какое-то время Апушев попросил 1 млн тенге на реализацию бизнес-проекта. Айгуль отказала. Тогда он предложил выгодно поменять имеющийся у нее Mercedes-Benz E 550 на Toyota Camry 50, которая якобы у него есть. Для этого Айгуль нужно было продать ее машину, отдать деньги Апушеву, а тот уже предоставит ей другое авто. Что и было сделано девушкой. Но полученные деньги Апушев потратил на азартные игры.

С Динарой Апушев познакомился также в соцсетях. Завязались отношения, девушка переехала к нему, забеременела. Ей, согласно версии следствия, подсудимый также обещал выгодно обменять легковую машину на внедорожник. И тоже просил денег для осуществления совместного бизнес-проекта по озеленению. Чтобы помочь гражданскому супругу Динара заложила машину, золотые изделия и взяла кредит в банке. Получив почти 4,5 млн тенге Апушев пропал. А у Динары вскоре случился выкидыш на нервной почве.

И еще одна девушка - Зарина, носила ребенка от подсудимого. Она после знакомства в Интернете приехала к Апушеву из США. Для него потерпевшая взяла в банке кредит. Также девушка лишилась двух банковских карт и золотой цепочки. Общий ущерб составил 4,2 млн тенге. Сейчас Зарина снова уехала в США, ее интересы в суде представляет мама. При этом женщина была с ним лично знакома - Апушев приезжал к ним свататься.

"Я жила у него, и он ездил на моей машине к Зарине свататься. У нас были примерно одинаковые сроки беременности", - рассказала Динара.

По словам потерпевших, подсудимый умудрялся заводить отношения и совмещать их сразу с несколькими девушками. Вспоминая сейчас те ситуации, девушки озвучивают, что Апушев к одной подруге ездил на машине другой, говорил, что улетает в Астану, а сам отправлялся на свидание и т.д.

После того, как он пропал, "невесты" поняли, кем он является и пошли в полицию. Заявления были поданы в разные районные УВД Алматы. Но делу долго не давали ход, хотя Апушева объявили в розыск. В итоге Динара завела от его имени страницу в Facebook, с ее помощью все девушки нашли друг друга и стали писать уже коллективные заявления в различные органы. Совершенно случайно Апушева в общественном месте узнала подруга одной из потерпевших и сообщила полицейским. Мужчину задержали и поместили под арест. Как отмечают потерпевшие, в ходе следствия он подписал протоколы очных ставок, а сейчас, в суде, меняет позицию.

Потерпевшая сторона опасается, что на дело мог влиять отец Апушева, являющийся директором РГП "Иссыкский государственный дендрологический парк".

"Больше 10 лет он безнаказанно занимался мошенничествами благодаря влиятельным родственникам... Ему не место на свободе, ведь, если он сейчас выйдет, то продолжит этим заниматься... ...Наш гражданский долг донести до общественности эту историю, чтобы они знали, что есть такие люди", - отметили пострадавшие девушки.

Здесь описана только часть эпизодов, вмененных следствием Апушеву. Отметим, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 ч.1 УК РК в старой редакции, ст.190 ч.1, ч.3 п.1, ч.4 п.2, ст.385 чч.1,2,3. Адвокат подсудимого пока воздержалась от комментариев по делу.

Ирина Капитанова