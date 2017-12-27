Парламентарии и представители действующих арбитражей обсудили поправки, направленные на усиление защиты прав собственности и арбитража

26 декабря уходящего года в стенах Парламента Республики Казахстан была проведена встреча с депутатами Мажилиса Бижановой Г.К. и Баймахановой Г.А. по обсуждению некоторых поправок в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража».

Во встрече приняли участие представители заинтересованных государственных органов, а также постоянно действующих арбитражей республики, таких как Казахстанский международный арбитраж, Арбитражный центр НПП РК, Арбитражный суд города Астана, Арбитраж Алматы, Международный коммерческий арбитраж «Jus Gentium», Международный коммерческий арбитражный суд Евразийского центра посреднического разбирательства, Арбитраж при ОЮЛ «Союз предпринимателей Казахстана».

Руководителем рабочей группы Бижановой Г.К. была отмечена значимость развития арбитражной деятельности в Казахстане. В ходе проведенной встречи состоялся конструктивный диалог, в результате которого участники пришли к общему мнению, что рассматриваемые вопросы требуют более тщательного обсуждения, привлечения независимых экспертов, анализа международного опыта.

Встреча показала, что перед принятием решений в Парламенте учитываются позиции как уполномоченных органов, так и представителей научной среды и практиков.