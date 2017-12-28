Эксклюзивные вебинары с разработчиками нового Налогового Кодекса 2018

В рамках курса вебинаров будет представлен экспертный обзор изменений 2018 года.

С 1 января 2018 года вводится в действие новый Налоговый кодекс Республики Казахстан, который содержит множество серьезных изменений и поправок:

- кодекс предусматривает изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования;

- предусмотрены изменения в порядке налогообложения в аграрном секторе, геологоразведке и недропользовании, промышленности и инвестициях, СЭЗ, предполагается оздоровление финансового сектора, снижение нагрузки на фонд оплаты труда;

- снижена ставка социального налога с 11% до 9,5 %;

- отменяются неэффективные льготы и платежи, сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях;

- отменяются льготы по налогообложению оборотов по услугам игровых автоматов, реализации лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок. Также, отменяются льготы, противоречащие требованиям ВТО, так как согласно требованиям ВТО, для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения;

- кардинально пересмотрена система управления рисками (СУР). Налоговое администрирование, в том числе стимулирующие и контрольные меры, будут выстроены на основании дифференцированного подхода к налогоплательщикам и т.д.

Все они затронут не только общие правила налогообложения, но и систему подготовки отчетности и оформления налоговой документации.

Налогоплательщикам необходимо изучить все изменения для того, чтобы избежать ошибок в налоговом учете с начала года, оградить себя от штрафов, пени и судебных исков.

Но самостоятельно разобраться во всех законодательных поправках очень сложно. Поэтому ИС «Параграф» совместно с Министерством Финансов РК и Министерством Национальной Экономики РК проводят цикл вебинаров «Налоговый кодекс-2018».

В рамках курса вебинаров будет представлен экспертный обзор изменений 2018 года, самых важных и значимых для бухгалтеров и всех, кто связан со сферой налогообложения.

Приняв участие в вебинарах, Вы узнаете:

Новое в налоговом законодательстве с 2018 года: чего ожидать бухгалтерам и налогоплательщикам;

Как изменения законодательства повлияют на ведение налогового учета и формирование налоговой отчетности;

Как налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика;

Что изменится в декларировании доходов физических лиц и многое другое.

Темы вебинаров:

§ Налоговое администрирование

§ Корпоративный подоходный налог

§ Индивидуальный подоходный налог

§ Налог на добавленную стоимость

§ Международное налогообложение

§ Налогообложение недропользователей

§ Специальные налоговые режимы

О датах вебинарах мы сообщим дополнительно. Следите за информацией.