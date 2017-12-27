Как производят экибастузские колёса

Ежегодно в Казахстане потребность в железнодорожных колесах составляет около 80 тысяч штук. Еще лет пять назад они полностью завозились из-за рубежа, так как ни в нашей стране, ни в целом в Центральной Азии они вообще не производились, сообщает Zakon.kz со ссылкой на yvision.kz.

Сейчас железнодорожные колеса в Казахстане уже выпускаются, их производит экибастузский завод «Проммашкомплект» - единственный в нашей стране. Он заработал в 2012 году и изготавливает не только колеса, но и бандажи для железнодорожных составов и локомотивов, стрелочные переводы, ремкомплекты, крестовины. В настоящее время проектная мощность завода составляет 75 тысяч колес, 1000 комплектов стрелочных переводов, 2000 ремонтных комплектов, 1000 штук крестовины.

«Проммашкомплект» также имеет несколько обслуживающих предприятий.

В 2015 году начался второй этап его развития. Павлодарскому железнодорожному кластеру, как называют сегодня данный экибастузский производственный комплекс, большую поддержку оказывает Банк развития Казахстана (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). Так, на расширение линии завода требовалось 51,5 млрд тенге. Из них 15,5 млрд, то есть третью часть охватило собственное участие компании, остальную стоимость, а это 36 млрд тенге, выделил Банк развития Казахстана под 7% годовых на 19 лет. Благодаря такому финансированию, в перспективе ежегодное производство колес увеличится почти втрое и составит 200 тысяч. Такой прогноз вполне реальный, ведь продукция завода востребована не только в Казахстане, но и за рубежом. На поставку продукции с «Проммашкомплектом» уже подписали контракт Азербайджанские железные дороги.

Кроме того, финансовая поддержка БРК позволит новой линии открыть еще 400 рабочих мест и, таким образом, производственный персонал составит почти тысячу человек.

Ожидается, что новые мощности предприятия будут запущены совсем скоро - в начале 2018 года.

Торгын Нурсеитова