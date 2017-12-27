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Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2017 года

 

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2017 года (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104.3%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 37,7%, услуг - 55,9%.

 

Номинальное значение и структура ВВП

 

ВДС

млн. тенге

Структура,

в %

к предыдущему году,

в %

ИФО

дефлятор

Валовой внутренний продукт

35 142 065,2

100,0

104,3

107,4

Производство товаров

13 189 323,2

37,7

107,0

106,1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 568 223,1

4,5

101,8

105,8

Промышленность

9 668 245,4

27,6

108,6

106,9

Строительство

1 952 854,7

5,6

103,5

102,7

Производство услуг

19 690 313,0

55,9

102,5

108,2

Валовая добавленная стоимость

32 879 636,2

93,6

104,3

107,3

Налоги на продукты

2 262 429,0

6,4

105,1

108,5

 

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.

 

r27-12-2017-1

 

 

27 декабря 2017, 16:52
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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