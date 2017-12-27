Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2017 года
Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2017 года (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104.3%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 37,7%, услуг - 55,9%.
|
Номинальное значение и структура ВВП
|
|
ВДС
млн. тенге
|
Структура,
в %
|
к предыдущему году,
в %
|
ИФО
|
дефлятор
|
Валовой внутренний продукт
|
35 142 065,2
|
100,0
|
104,3
|
107,4
|
Производство товаров
|
13 189 323,2
|
37,7
|
107,0
|
106,1
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
1 568 223,1
|
4,5
|
101,8
|
105,8
|
Промышленность
|
9 668 245,4
|
27,6
|
108,6
|
106,9
|
Строительство
|
1 952 854,7
|
5,6
|
103,5
|
102,7
|
Производство услуг
|
19 690 313,0
|
55,9
|
102,5
|
108,2
|
Валовая добавленная стоимость
|
32 879 636,2
|
93,6
|
104,3
|
107,3
|
Налоги на продукты
|
2 262 429,0
|
6,4
|
105,1
|
108,5
ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.
ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.
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