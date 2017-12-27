Валовой внутренний продукт методом производства за 9 месяцев 2017 года

Индекс физического объема (ИФО) Валового внутреннего продукта (ВВП) за 9 месяцев 2017 года (по отчетным данным) по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 104.3%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 37,7%, услуг - 55,9%.

Номинальное значение и структура ВВП ВДС млн. тенге Структура, в % к предыдущему году, в % ИФО дефлятор Валовой внутренний продукт 35 142 065,2 100,0 104,3 107,4 Производство товаров 13 189 323,2 37,7 107,0 106,1 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 568 223,1 4,5 101,8 105,8 Промышленность 9 668 245,4 27,6 108,6 106,9 Строительство 1 952 854,7 5,6 103,5 102,7 Производство услуг 19 690 313,0 55,9 102,5 108,2 Валовая добавленная стоимость 32 879 636,2 93,6 104,3 107,3 Налоги на продукты 2 262 429,0 6,4 105,1 108,5

ВВП - в рыночных ценах представляет собой конечный результат производственной деятельности производителей-резидентов.

ИФО ВВП характеризует изменение объемов производства товаров и услуг в экономике за определенный период.