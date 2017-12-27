Об изменениях в действующем Налоговом кодексе от 10 декабря 2008 года

Законом РК от 25 декабря 2017 года № 122-VI внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения, в том числе в Налоговый кодекс и Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Изменения в Налоговый кодекс введены ретроспективно по следующим срокам и статьям:

с 1 января 2012 года - в статьи 84, 90, 99, 106, 115, 155, 262;

с 1 января 2016 года - в статьи 31, 84, 115, 133, 156, 231, 248, 258, 308-2, 448;

с 1 января 2017 года - в статьи 180-1, 180-2, 192, 406, 439, 442, 448, 568, 608;

с 11 марта 2017 года - в статьи 135-2, 142, 155, 248, 457, 541;

с 1 апреля 2017 года - в статьи 599, 602, 603, 608;

с 1 июля 2017 года - в статьи 437, 438;

с 1 декабря 2017 года - в статью 450.

Кроме того, на период с 1 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года установлено, что крестьянское или фермерское хозяйство, вставшее на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 2 статьи 568 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), вправе сняться с такого регистрационного учета.

В целях снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость лицо, указанное в части первой настоящей статьи, подает в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость и ликвидационную декларацию по налогу на добавленную стоимость. Налоговый орган обязан произвести снятие налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в течение пяти рабочих дней с даты подачи таким налогоплательщиком заявления, указанного в части второй настоящей статьи. При этом к такому налогоплательщику не применяются положения части второй пункта 3 статьи 571 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Помимо Налогового кодекса и Закона РК о введении изменения и дополнения внесены в 7 кодексов и 36 законов РК, сроки ввода которых установлены статьей 11 Закона.